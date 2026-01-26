Fostul basist al trupei Scorpions, Francis Buchholz, a murit la vârsta de 71 de ani.

O luptă cu cancerul dusă în tăcere

Familia muzicianului a anunțat vestea într-o postare emoționantă pe Facebook, vineri. Ei au dezvăluit că Buchholz a murit joi, 22 ianuarie, după o „luptă privată cu cancerul”.

„Cu o tristețe copleșitoare și cu inimile grele împărtășim vestea că iubitul nostru Francis a murit ieri, după o luptă privată cu cancerul”, a început mesajul familiei rockerului cunoscut pentru „Still Loving You”. „A părăsit această lume în pace, înconjurat de dragoste.”

„Avem inimile frânte”, au continuat ei. „Pe tot parcursul luptei sale cu cancerul, am rămas alături de el, înfruntând fiecare provocare ca o familie — exact așa cum ne-a învățat.”

„I-ați oferit lumea, iar el v-a oferit muzica lui în schimb”, au scris ei. „Deși corzile au amuțit, sufletul lui rămâne în fiecare notă pe care a cântat-o și în fiecare viață pe care a atins-o.”

Declarația emoționantă a fost semnată „cu dragoste și recunoștință” de soția lui Buchholz, Hella, și de copiii lor: Sebastian, Louisa și Marietta.

18 ani alături de Scorpions și 12 albume de studio

Născut în Hanovra, Germania, în 1954, Buchholz a descoperit muzica rock la 11 ani și s-a alăturat unei trupe ca basist în liceu, la 15 ani.

Totuși, abia în 1972 muzicianul s-a alăturat trupei Dawn Road, alături de Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal și Achim Kirschning.

Cei patru, împreună cu noii membri Klaus Meine și Rudolf Schenker, aveau să devină Scorpions în anul următor. Buchholz a cântat pe 12 albume de studio ale trupei germane de hard rock în cei 18 ani petrecuți în grup, de la albumul de debut „Fly to the Rainbow” din 1974 până la „Crazy World” din 1990.

Riffurile sale de bas, devenite iconice, se regăsesc pe hituri Scorpions precum „Rock You Like a Hurricane”, „Wind of Change”, „Big City Nights”, „No One Like You” și altele.

Motivul real al plecării din Scorpions

Totuși, Buchholz a părăsit brusc Scorpions în 1992. Mai târziu a dezvăluit că a plecat din cauza tensiunilor interne din trupă, a conflictelor legale și a dorinței de a petrece mai mult timp cu familia. „Mă săturasem de muzică”, a spus el într-un interviu din 2023. „Mă săturasem să fiu în trupă cu toate certurile interne și haosul care se întâmpla după atâția ani petrecuți împreună.”

„În acea perioadă devenisem tată de gemene, iar deja aveam un copil de un an și jumătate”, a continuat Buchholz. „Așa că am decis că asta va fi prioritatea mea. M-am retras din lumea rockului și am intrat în lumea vieții de familie.”

Buchholz s-a reunit în cele din urmă cu Roth, acum în vârstă de 71 de ani, pentru un turneu în Europa și SUA în 2005 și 2006.

Un muzician dedicat scenelor, indiferent de mărimea publicului

Celebrul basist s-a alăturat apoi fostului chitarist Scorpions, Michael Schenker, pentru proiectele Michael Schenker Group și Michael Schenker’s Temple of Rock. A cântat pe albumul Temple of Rock din 2013, „Bridge the Gap”, și pe „Spirit on a Mission” din 2015.

„Pentru mine, momentele speciale sunt cele de pe scenă”, spunea Buchholz cu câțiva ani înainte de moarte. „De fapt, am avut un astfel de moment chiar azi, cântând la bas pe scenă și totul sunând perfect.”

„Acestea sunt, pentru mine, cele mai importante momente”, a continuat el. „Nu contează dacă sunt 100 sau 100.000 de oameni. Prefer să cânt un show grozav pentru 100 de oameni decât unul prost pentru 10.000.”

