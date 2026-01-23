Actorul și cântărețul Reza Rooygari a murit la 75 de ani

Actorul și cântărețul iranian Reza Rooygari a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 75 de ani, miercuri, la Teheran.

Un artist complet: actor, cântăreț și pictor

Născut la Teheran, Rooygari era renumit pentru contribuțiile sale complexe în domeniul artelor, în special în cinema, televiziune și muzică.

Pe lângă actoria în filme și seriale, a fost activ și în muzică (interpretând cântece revoluționare și lansând albume), precum și în pictură. Din 2014 au circulat știri despre un accident vascular cerebral și complicațiile acestuia. În ultimul deceniu, a fost internat de mai multe ori.

Anii de început: de la pictură la teatru

Drumul artistic al lui Rooygari a început în tinerețe, cu pictura, pe care a practicat-o în paralel cu implicarea timpurie în teatru, încă din liceu. A intrat în industria de divertisment profesionistă în anii 1980, debutând la televiziune în 1984 cu serialul dramatic „Hygiene Neighborhood” și în același an în filmul „Eagles”.

Rolurile sale timpurii din cinema, inclusiv apreciatul „The Tenants” (1986), l-au consacrat ca o figură importantă în cinematografia iraniană, cunoscut pentru interpretarea unor personaje complexe în drame sociale.

Retragerea temporară pentru a se dedica picturii

În 1996, Rooygari și-a întrerupt cariera actoricească pentru a se dedica exclusiv picturii timp de șapte ani, reflectând angajamentul său profund față de artele vizuale.

A revenit la actorie în 2003 cu filmul „Boutique”, pentru care a primit Premiul Iran Cinema Celebration pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar. De atunci, a alternat între film și televiziune, oferind o interpretare remarcabilă în rolul lui Kian Irani în serialul istoric „The Rise of Mokhtar” (2009) și apărând în filme notabile precum „The Good, the Bad, the Corny” (2017), „Snake Venom” (2019), „The Deceased” (2022) și „The Old Bachelor” (2024).

De-a lungul carierei sale, care s-a întins pe mai bine de patru decenii, Rooygari a jucat în zeci de filme și seriale, printre care „Operation 125” (2008), „Heartbroken” (2008) și „Madineh” (2014), consolidându-și statutul de talent versatil și durabil în industria de divertisment iraniană.

Albume și evoluția muzicală de-a lungul deceniilor

Ca muzician, Rooygari a câștigat recunoaștere largă pentru cântecul său patriotic „Iran Iran” și a lansat mai multe albume, îmbinând elemente pop cu teme culturale.

Rooygari a debutat ca cântăreț la sfârșitul anilor 1970, în perioada Revoluției Iraniene, cu piesa sa iconică „Iran, Iran”.

Lansat în 1979, cântecul include scandări repetitive și bătăi de tobe, combinând o melodie militantă cu versuri care personifică Iranul ca o entitate vie ce îndură luptă și sacrificiu.

Piesa are o semnificație culturală profundă în muzica pop iraniană, fiind considerată un imn revoluționar. Temele sale despre martiriu, libertate față de tiranie și aspirații utopice au rezonat cu o generație, simbolizând rezistența și mândria națională în timpul revoluției și al războiului Iran-Irak.

De-a lungul carierei, Rooygari a lansat mai multe albume muzicale, trecând de la teme revoluționare la stiluri pop. Printre lansările notabile se numără „Speaking of Love”, „Uproar” și „Casablanca”.

Foto – Facebook

