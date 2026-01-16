Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară primară a Regelui Mihai I al României, a murit la 83 de ani

Principesa Irina a Greciei și Danemarcei a murit la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală, morală și umanitară care a marcat profund lumea regală europeană.

O viață dedicată culturii și filantropiei

Dispariția Principesei Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară primară a Regelui Mihai I al României, a îndurerat profund familiile regale europene. Personalitate discretă, cultivată și dedicată cauzelor umanitare, principesa a lăsat în urmă o moștenire morală și intelectuală remarcabilă. Familia Regală a României a transmis un mesaj emoționant, evocând legăturile strânse dintre cele două case regale și calitățile excepționale ale celei dispărute.

Născută pe 11 mai 1942, Principesa Irina a fost cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai Greciei. De-a lungul vieții, s-a remarcat printr-o sensibilitate intelectuală aparte. A studiat și a cultivat cu pasiune filosofia, arheologia, istoria, literatura și limbile străine. A fost o pianistă talentată și un spirit profund, orientat spre înțelegerea lumii și sprijinirea celor vulnerabili.

Principesa a trăit în India, Spania și Grecia, perioade care i-au influențat viziunea asupra culturilor și a spiritualității. A fondat organizația „Mundo en Armonia”, dedicată promovării armoniei sociale și a dialogului intercultural, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.

Citeşte şi: Nicolae al României dezvăluie secretele Casei Regale și decizia îndepărtării lui de la tron: „Sunt sigur că Regele Mihai nu a știut”

Citeşte şi: 10 lecții de moralitate pe care Regele Mihai ni le-a lăsat moștenire

Citeşte şi: Legătura dintre regina Elisabeta a II-a și regele Mihai I al României

Legături strânse cu Familia Regală a României

Relația dintre Familia Regală a României și cea a Greciei a fost una apropiată de-a lungul generațiilor. Regina-mamă Elena, Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor au păstrat mereu o legătură caldă cu rudele din Grecia. Principesa Irina a vizitat România în repetate rânduri și s-a întâlnit cu Regele Mihai, Regina Ana, Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu în diverse ocazii de familie, la Geneva, Madrid, Atena, Belgrad și Londra.

În 2007, Principesa Irina și Principele Radu au participat, la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la o vizită științifică la Polul Nord, un moment simbolic pentru preocupările lor culturale și ecologice.

Mesajul Familiei Regale a României

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis un mesaj de condoleanțe profund emoționant, adresat Majestății Sale Regina Sofia a Spaniei. În comunicatul oficial, Familia Regală a României a subliniat calitățile morale ale principesei:

„Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942.”

În același mesaj, principesa este evocată ca fiind „un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund”. Majestatea Sa Margareta și întreaga familie „îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecțiune și o mare admirație pentru alesul său profil moral și intelectual”.

Prin viața ei discretă, dar profund dedicată culturii, armoniei și filantropiei, Principesa Irina a Greciei și Danemarcei rămâne o figură luminoasă în istoria recentă a caselor regale europene. Amintirea ei va continua să inspire prin noblețea spiritului, modestia caracterului și devotamentul față de valorile umane fundamentale.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News