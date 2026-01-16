Mama Biancăi Brad a murit. Durerea actriței este enormă după pierderea mamei sale, iar mesajul transmis pe rețelele de socializare arată cât de greu îi este să accepte despărțirea. Vedeta a spus că femeia care i-a dat viață s-a stins ieri, pe 15 ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, la ora 15:51. Ea a mărturisit că știe că acum îi este mai bine, dar durerea despărțirii este uriașă.

Mama Biancăi Brad a murit. Actrița a anunțat vestea dureroasă pe rețelele de socializare. Vedeta a povestit că mama ei a fost o femeie creativă și că îi va fi foarte dor de ea.

Mama Biancăi Brad a murit

Bianca Brad trece printr-un moment extrem de greu. Mama vedetei a murit, iar vestea a fost făcută publică chiar de ea, printr-un mesaj dureros postat pe rețelele de socializare.

Actrița a scris că mama ei s-a stins din viață pe 15 ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, la ora 15:51. Bianca Brad a amintit că mama sa s-a născut pe 15 septembrie și că a fost o persoană creativă, cu dragoste pentru poezie. Ea a spus că, dacă ar fi putut, femeia care i-a dat viață ar fi scris o poezie despre aceste coincidențe.

„Inima mamei, o poetă (în)născută pe 15 septembrie- prima zi de școală pe atunci, s-a oprit astăzi, 15 ianuarie- de ziua lui Mihai Eminescu, la ora 15:51!!! Fiind foarte creativă, sigur ar fi scris o poezie despre atâtea coincidențe. Mama a plecat, într-o zi cu soare, să se întâlnească cu Emma… cu tata… cu sora, cu părinții și cu toți cei dragi ei de Acolo de Sus, care vreau să cred că au întâmpinat-o și au îmbrățișat-o cu iubire, ca să-i mai aline durerea despărțirii de noi, copiii ei.

Știu că îi este mai bine acum… că nu mai suferă… dar, Doamneeeee, cât doare să știu că nu voi mai avea parte de ea… și ea de noi, pentru că asta repeta încontinuu…de asta a și rezistat atât de mult, depășind orice așteptări. Obosise foarte tare, voia să se termine chinul, dar spunea că o sfâșie gândul că nu ne-ar mai vedea… și plângea… Doamne, cât a plâns.

Am inima frântă în milioane de bucăți. Oh, Mama, Mama, Mamaaaaa… cine o să-mi mai spună cu atâta iubire „frumoasa mea, iubita mea, cu ochi de peruzea”? Cum să trăiesc fără tine, Mama? Te rog să vii în visele mele… te rog, te rog… te rog. Te iubesc, îți mulțumesc și te rog să mă ierți, Mama, pentru tot ce ți-am greșit.

Vă mulțumesc tuturor, din toată inima, pentru rugăciunile care au ajutat-o să facă marele pas. Drum lin în Lumină, Mama… Oh, Mama…Odihnește-ți sufletul și trupul. Să-ți fie bine, Mama. Doamne, te rog, ai grijă de Mama…Mama, Mama, Mamaaaa….”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Bianca Brad: „Aseară am fost în apartamentul mamei să iau cele necesare pentru înmormântare”

Mai mult decât atât, Bianca Brad a mărturisit că în urmă cu doar o zi a fost în apartamentul mamei sale pentru a lua tot ce îi trebuie pentru înmormântare. Actrița suferă foarte mult de când a pierdut-o pe femeia care i-a dat viață.

„Aseară am fost în apartamentul mamei să iau cele necesare pentru înmormântare… Ieri, printre multele foi pe care scria de câte ori apărea inspirația, fratele meu a găsit una scrisă mai demult, în urma unei internări în spital… I-am luat nenumărate agende și o certam că nu scrie în ele… că așa nu se mai pierd în noianul de foi de toate felurile. Scria poezii despre situațiile prin care trecea… își transpunea trăirile în versuri și în desene… cred că era o formă de terapie pentru ea…

Acum scriu eu despre ea, în așteptarea actelor, stând pe holul spitalului… spitalul în care a venit de nenumărate ori și unde am avut experiențe mixte… Dar le sunt profund recunoscătoare celor care au îngrijit-o acum… la ultima ei internare… au tratat-o cu respect… O să mai scriu despre asta…acum trebuie să închei… să merg să o identific… Ține-mă, Doamne!”, a mai scris ea pe Facebook.

