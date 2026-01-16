Kate Middleton, apariție strălucitoare la o recepție organizată la Castelul Windsor. Prințesa de Wales a fost lăudată pentru ținuta aleasă: „Arată absolut minunat!”

Kate Middleton a avut o apariție strălucitoare la o recepție organizată la Castelul Windsor. Prințesa de Wales a atras toate privirile într-un costum roșu elegant, în timp ce întâmpina echipa feminină de rugby a Angliei pentru a sărbători victoria lor. Ținuta ei a fost imediat remarcată și apreciată de fani pentru simplitate și stil.

Kate Middleton a fost în centrul atenției la Castelul Windsor. Prințesa de Wales a primit echipa feminină de rugby a Angliei după victoria lor la Cupa Mondială. Ținuta ei roșie a atras imediat privirile și aprecierile fanilor.

Kate Middleton, apariție strălucitoare la o recepție organizată la Castelul Windsor

Kate Middleton a atras toate privirile la o recepție de la Castelul Windsor, unde a primit echipa feminină de rugby a Angliei pentru a sărbători victoria lor la Cupa Mondială, care a avut loc în toamnă. Prințesa de Wales a purtat un costum roșu elegant, completat de pantofi cu toc roșii și aurii, iar combinația a fost remarcată imediat de fani și de specialiștii în modă.

Ținuta, semnată Alexander McQueen, a fost lăudată pentru simplitatea și rafinamentul ei, iar soția Prințului William a demonstrat din nou un stil impecabil, potrivit expres.co.uk și contului de modă @Remisagoodboy.

Citește și: Kate Middleton a donat un brad spectaculos spitalului unde a urmat tratamentul de cancer

Citește și: Kate Middleton alege culoarea trendy a iernii pentru concertul de colinde de Crăciun. Cum s-au îmbrăcat copiii Prințesei de Wales

Prințesa de Wales a fost lăudată pentru ținuta aleasă

Kate Middleton a fost lăudată pentru ținuta aleasă. Fanii au remarcat imediat că Prințesa de Wales a strălucit la recepția organizată la Castelul Windsor.

„Îmi place să văd din nou acest superb costum roșu AM; este unul dintre preferatele mele. Aceasta este o nuanță perfectă de roșu; este atât de frumos, clar și viu. Arată fabulos!”; „Arată bine în roșu”; „Arată absolut minunat”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Prințesa de Wales după apariția ei la eveniment.

Citește și: Reacția Marinei Almășan după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni: „Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă”

Citește și: Pepe va deveni tată pentru a patra oară. Soția lui, Yasmine, este însărcinată

Ce sport joacă acasă copiii lui Kate Middleton

La eveniment, Kate Middleton a povestit că acasă copiii ei joacă rugby și a mărturisit că nu își dorește ca Prințul George să fie eliminat în timpul jocului.

„Charlotte joacă rugby, dar acasă cu familia, nu încă la școală, și am întrebat câte școli includ de fapt în programă rugby-ul. Rugby-ul este atât de accesibil, Louis joacă rugby de contact și este un sport atât de grozav!

De fapt, (școala) nu ar trebui neapărat să-i împingă pe băieți și fete în anumite sporturi prea devreme. Evident, pe măsură ce devin mai puternici fizic… George acum, dacă jucăm acasă, nu vreau să fiu placată de George, dar, până la o anumită vârstă, cred că e grozav”, a mărturisit Kate Middleton la eveniment.

Foto – Profimedia/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News