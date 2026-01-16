Pepe trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Soția lui, Yasmine, este însărcinată pentru a doua oară, iar artistul se pregătește să devină tată pentru a patra oară.

Vestea, vehiculată intens la finalul anului trecut, este acum confirmată de aparițiile publice ale cuplului și de declarațiile anterioare ale cântărețului, care a preferat să fie discret, dar nu a negat niciodată posibilitatea extinderii familiei.

Pepe va deveni din nou tată

Pepe este deja tatăl a trei copii: Maria și Rosa, din căsnicia cu Raluca Pastramă, și Zayn, băiețelul pe care îl are cu Yasmine. Acum, familia se pregătește să primească un nou membru, iar imaginile surprinse recent de paparazzi arată clar că Yasmine se află deja într-un stadiu avansat al sarcinii.

Cuplul a fost fotografiat în timpul unei sesiuni de cumpărături, iar burtica vizibilă a Yasminei confirmă că sarcina a depășit primul trimestru. Fericirea lor este evidentă, iar apropierea dintre cei doi pare mai puternică decât oricând.

Cancan a publicat în ultimele zile fotografii în care Yasmine apare cu burtica vizibilă, semn clar că sarcina este bine avansată.

Discreție totală din partea artistului

Deși zvonurile au apărut încă din noiembrie 2025, Pepe a ales să nu comenteze direct informațiile. Într-o declarație oferită pentru Spynews.ro, artistul a spus: „Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse.”

Această poziție a alimentat speculațiile, însă nu a oferit niciun motiv de negare. Acum, imaginile recente vorbesc de la sine, iar vestea este practic oficială.

Anul trecut, artistul a spus deschis că ar vrea să-și mărească familia, chiar dacă știe că acest lucru vine cu provocări. „Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Cum este Pepe ca tată

Yasmine a vorbit deschis despre dinamica parentală din familia lor și a explicat că, în anumite situații, Pepe este cel care impune limitele, în timp ce ea tinde să fie mai indulgentă. Totuși, subliniază că reacțiile lor diferă în funcție de context și de nevoile copiilor. Artistul are însă o regulă clară, de la care nu se abate: controlul dulciurilor.

„Sunt momente când el este mai dur și eu mai permisivă, depinde de situație. Tati nu este genul care să le mai dea câte o ciocolățică”, spunea Yasmine în februarie 2024, pentru Spynews.ro.

