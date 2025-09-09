Pepe și Raluca Pastramă, împreună alături de fetele lor, în prima zi de școală: „Emoții și începuturi noi”

Pepe și Raluca Pastramă au îngropat securea războiului pentru o clipă, în prima zi de școală a fiicelor lor, Maria și Rosa. Fiica cea mare a fostului cuplu a început clasa a VII-a, iar cea mică a început clasa a IV-a.

Pepe și Raluca Pastramă, împreună alături de fetele lor, în prima zi de școală

Pepe și Raluca Pastramă au lăsat neînțelegerile de o parte și și-au condus împreună fiicele în prima zi de școală. Maria, fiica lor cea mare, a început clasa a VII-a, în timp ce Rosa a început clasa a IV-a.

Atât Pepe, cât și Raluca au publicat imagini de la festivitatea de început de an școlar a fiicelor lor. Pepe a publicat la Instagram Story o fotografie alături de soția lui, Yasmine, de fiul lor, Pepe Jr., și de fiicele lui din fosta căsnicie.

La rândul ei, Raluca Pastramă a publicat mai multe fotografii cu fiicele ei mari. Raluca mai are o fiică, Maryam, din a doua căsnicie cu Ibrahim Hanifi, de care a divorțat la sfârșitul anului 2024, după doar doi ani de căsnicie.

„Prima zi de școală – Rosa clasa a IV-a, Maria clasa a VII-a. Emoții, zâmbete și începuturi noi. Sunt atât de mândră de fetele mele! Vă iubește mama infinit!!!”, a scris Raluca în mediul online.

În ce relații sunt Pepe și Raluca Pastramă acum

După divorțul dintre Raluca și Pepe, de la începutul anului 2021, fiicele lor au rămas în grija artistului. În 2024, Raluca a decis că își dorește să-și vadă fetele mai des și i-a intentat proces fostului soț pentru a renegocia custodia copiilor lor. Instanța încă nu a luat o decizie, motiv pentru care Maria și Rosa locuiesc în continuare cu Pepe.

„Fetițele sunt foarte bine, noi suntem o familie minunată. Cred eu că s-au mai liniștit lucrurile, sper. Adică cel puțin pe partea de TV, care nu are nicio legătură cu tot ceea ce înseamnă partea juridică. Nu-ți faci niciodată dreptate pe un post TV sau într-un podcast, că nu rezolvi nimic. Ba din contră, pui paie pe foc. În principiu, același lucru. Copiii sunt bine mersi, sunt foarte fericiți. Au rezultate extraordinare. Merg la mama lor în vizită”, a spus Pepe în februarie 2025, în exclusivitate pentru Unica.ro.

