Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. „Zici că eram la poliție!"

Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. „Zici că eram la poliție!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
Actualizat 16.01.2026, 13:20

Cine e Aris Eram de la Survivor România 2026. Aris Melkior Eram a intrat în Survivor România 2026 ca una dintre cele mai urmărite prezențe ale sezonului. Fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram a devenit cunoscut publicului după participarea la Asia Express, unde a demonstrat că are rezistență, umor și spirit competitiv.

Cine e Aris Eram de la Survivor România 2026

Născut pe 24 iulie 2003, Aris Eram este fiul cel mic al prezentatoarei de la PRO TV și al omului de afaceri Alexandre Eram. A studiat la Școala Franceză din București, apoi a plecat la facultate în Barcelona, unde a locuit singur și a învățat să fie independent. Participarea la Asia Express i-a adus notorietate, iar personalitatea lui spontană și autoironică l-a transformat rapid într-unul dintre favoriții publicului.

Andreea Esca l-a descris într-o postare emoționantă drept „cald, haios, iute la minte, bun la vorbe, chibzuit la fapte, dezordonat, aiurit, caustic, filozof, atent la detalii”, mărturisind că este “băiatul ei iubit, care a fost frumos din prima clipă în care a apărut pe lume”.

Aris Eram are propria sa locuință

Mutarea într-un apartament propriu a fost unul dintre cele mai importante momente din viața lui Aris Eram. După ce a locuit ani buni alături de familie și apoi în Barcelona, tânărul a decis în 2025 să își ia viața în propriile mâini și să își creeze propriul ritm. Aris recunoaște că adaptarea nu a fost ușoară, dar spune că independența l-a ajutat să devină mai disciplinat, mai responsabil și mai atent la stilul său de viață.

„M-am mutat de vreo 4-5 luni într-un apartament și cred că am gătit doar o dată. Dar, înainte, când eram la facultate în Barcelona, găteam zilnic. Acum, cu acest regim, o să mă apuc din nou să gătesc dimineața”, a povestit el pentru Click! anul trecut.

Chiar dacă locuiește singur, Aris nu este departe de familie: apartamentul său se află chiar pe aceeași stradă cu cel al Alexiei, ceea ce îi permite să rămână aproape de sora lui, chiar dacă se văd mai rar decât s-ar aștepta cineva.

Problemele cu kilogramele și cât a slăbit în ultimele luni

Deși în Asia Express a fost într-o formă fizică excelentă, Aris a recunoscut că se confruntă de ani de zile cu fluctuații de greutate. În 2025, într-o emisiune TV, a vorbit deschis despre lupta lui cu mâncatul compulsiv și perioadele în care trece dintr-o extremă în alta.

„Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă”, a spus Aris.

Aris EramIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 20)

În ultimele luni, înainte de Survivor, a reușit să slăbească vizibil datorită sportului, unui regim echilibrat și disciplinei. Iar mutarea într-un apartament propriu l-a motivat să gătească mai des și să își creeze o rutină sănătoasă.

Relația cu Laura Giurcanu și așteptările de la viitoarea parteneră

Aris și Laura Giurcanu s-au apropiat în timpul filmărilor pentru Asia Express, iar chimia dintre ei a fost remarcată atât de colegi, cât și de telespectatori. După întoarcerea în țară, au fost surprinși de mai multe ori împreună, alimentând zvonurile despre o posibilă relație. În cele din urmă, povestea nu a continuat, iar Aris a recunoscut că este din nou singur și își caută activ o parteneră.

În 2025, pentru Spynews, el a vorbit deschis despre ce își dorește de la viitoarea iubită: „În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe.”

Cum se înțelege cu sora lui, Alexia Eram

Aris și Alexia au o relație foarte apropiată, consolidată și mai mult după experiența Asia Express.

Aris este mereu alături de sora lui și intervine de fiecare dată când poate să o sprijine. Așa s-a întâmplat și anul trecut, la lansarea noii colecții de haine Margot, când Alexia a organizat singură întregul eveniment. Aris a spus atunci că este foarte mândru de ea și de felul în care a reușit să pună totul la punct.

“O susțin pe Alexia în orice face! La primul eveniment eram acolo și am ajutat-o toată ziua dar a fost foarte greu. De data asta a făcut totul singură, nu mă așteptăm să fie așa aici. E o fată muncitoare și o soră de care să fiu mândru. Sunt destul de mândru de ea! Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună. Alexia se enervează foarte repede și pe mine mă amuză când se enervează!”,  a povestit Aris Melkior

Deși locuiesc pe aceeași stradă, se văd surprinzător de rar, însă colaborează des în campanii și proiecte online.

„Fac un minut până la ea și ne vedem destul de rar. Cred că mai mult de o dată pe săptămână nu ne vedem. Ne înțelegem foarte bine”, a spus Aris.

Cei doi au recunoscut că au avut și perioade tensionate în copilărie, dar maturizarea și experiențele comune i-au apropiat.

De ce a fost exmatriculat Aris Eram din liceu

În podcastul Giuliei Anghelescu, Aris a povestit cu umor un episod controversat din perioada liceului, când a fost exmatriculat pentru o săptămână. Totul a pornit de la un spray lacrimogen pe care l-a testat împreună cu un prieten în baia școlii. Incidentul a afectat mai mulți elevi, iar conducerea liceului a decis să îl sancționeze.

„Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram super stresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”, a povestit Aris în 2023.

Foto -Facebook / Instagram

