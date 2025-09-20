Kate Middleton, cu lacrimi în ochi la întâlnirea cu Donald Trump. Ce s-a întâmplat cu Prințesa de Wales, în timpul banchetului regal

Donald Trump și soția lui, Melania Trump, au efectuat o vizită oficială în Marea Btritanie, la invitația Regelui Charles. Monarhul britanic a organizat un banchet regal în onoarea cuplului prezidențial american, iar Kate Middleton și Prințul William au fost prezenți la eveniment. Pe lângă ornamentele fastuoase și meniul elegant, ceea ce a atras atenția tuturor au fost lacrimile din ochii Prințesei de Wales.

Kate Middleton, cu ochii în lacrimi la banchetul regal

Kate Middleton a fost așezată lângă președintele Donald Trump în timpul banchetului regal, cei doi atingând mai multe subiecte de discuție, conversația lor curgând într-un mod relaxat. Însă, la un moment dat, ochii Prințesei de Wales s-au umplut de lacrimi.

Președintele american a ținut și un discurs, iar la finalul acestuia în sală a răsunat imnul Marii Britanii. Prințesa Catherine, până atunci zâmbitoare, a fost surprinsă cu ochii plini de lacrimi.

Aceasta a căutat privirea soțului ei, așezat într-o altă parte a mesei, care nu a întârziat să o susțină.

Anul trecut a fost unul dificil pentru Kate Middleton și Prințul William, care au luptat din greu cu cancerul Prințesei de Wales. Însă, această afecțiune pare să îi fi apropiat și mai mult pentru Prinții de Wales, care au început să arate momente de afecțiune în public.

Fotografia care a captat atenția fanilor regali

Înainte de cină, Prințul William și Kate Middleton au distribuit pe rețelele de socializare o nouă fotografie, îmbrăcați în ținutele de banchet.

Pentru această ocazie, Prințesa de Wales a purtat o rochie haute couture creată de Phillipa Lepley, asortată cu diadema Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara – o piesă preferată a lui Kate și a regretatei sale soacre, Prințesa Diana, care a purtat-o ​​la nunta sa cu pe atunci Prințul Charles.

De asemenea, pe contul de Instagram al Prinților de Wales a fost distribuită o imagine din culisele banchetului de stat, în care Kate și William apăreau ținându-se de mână.

Cu excepția nunții lor din 2011, cuplul a făcut rareori schimb de gesturi de tandrețe în public în primii ani ai căsniciei lor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințul William și Kate Middleton la banchetul de stat

Sursă foto: Instagram, Profimedia

