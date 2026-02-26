Kate Middleton a plâns necontrolat înainte de Premiile BAFTA 2026, potrivit dezvăluirilor făcute de soțul ei, prințul William. Cu toate acestea, Prințesa Catherine a arătat impecabil la evenimentul desfășurat la Royal Festival Hall.

Kate Middleton a plâns incontrolabil înainte de BAFTA

Kate Middleton a cucerit din nou inimile tuturor la British Academy Film Awards 2026, dar puțini știu că, cu doar o seară înainte, emoțiile au copleșit-o complet. Prințesa de Wales, cunoscută pentru rafinamentul și eleganța sa, a avut un moment de vulnerabilitate rar.

Totul a început cu „Hamnet”, o dramă inspirată din viața fiului lui William Shakespeare, care explorează teme delicate precum pierderea și familia. Filmul a impresionat-o atât de mult pe Kate încât, potrivit Prințului William, lacrimile nu s-au mai oprit.

„Poate nu a fost cea mai bună idee să alegem un film atât de trist chiar înainte de gală”, a glumit Prințul de Wales, adăugând că soția lui a fost „copleșită de emoții”, potrivit The Mirror.

Chiar și după o noapte atât de intensă, Kate Middleton a impresionat la gala organizată la Royal Festival Hall. Alegând o rochie Gucci într-o nuanță delicată și un machiaj discret, Prințesa a demonstrat din nou că naturalețea și eleganța pot merge mână în mână.

Fanii, surprinși de comportamentul Prinților de Wales

Cu toate acestea, unii observatori regali nu au putut să nu remarce o anumită răceală între Kate și William pe covorul roșu. Spre deosebire de alte evenimente, cei doi au păstrat o distanță fizică vizibilă, iar gesturile lor de apropiere au fost mai rare.

În timp ce au respectat protocolul regal și au vorbit cu invitații, interacțiunile dintre ei au părut mai formale decât de obicei.

Această schimbare subtilă în dinamica cuplului regal vine într-un moment delicat pentru familia regală britanică. Recent, controversele legate de fostul Prinț Andrew și Jeffrey Epstein au atras atenția publicului, punând familia într-o lumină nefavorabilă.

