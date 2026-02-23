Vera Wang, schimbare de look la 76 de ani. Creatoarea de modă, greu de recunoscut pe covorul roșu al premiilor BAFTA

Creatoarea de modă Vera Wang a strălucit pe covorul roșu al Premiilor BAFTA 2026, pe 22 februarie. Deși de obicei aceasta atrage atenția cu ținutele sale spectaculoase, de data aceasta schimbarea de look a fost cea care a întors capetele tuturor.

Vera Wang, schimbare de look

Vera Wang, designerul emblematic al modei, continuă să inspire și să surprindă cu alegerile ei îndrăznețe. La 76 de ani, Wang a atras privirile tuturor când a pășit pe covorul roșu al Premiilor BAFTA din 2026, organizate pe 22 februarie la Royal Festival Hall din Londra, afișând un look complet nou.

Vera Wang a renunțat la părul închis la culoare la o nuanță de blond platinat. În acea seară, a purtat o rochie lungă, albă, drapată, din colecția ce-i poartă numele, completată de mâneci negre voluminoase și o pereche de ochelari de soare negri.

Schimbarea a fost remarcabilă, având în vedere că, cu o seară înainte, pe 21 februarie, la Petrecerea Nominalizaților Premiilor BAFTA, Vera a optat pentru un alt look dramatic.

Atunci, a fost văzută cu părul său brunet lung, purtând un top bandeau negru, o fustă mulată și accesorii îndrăznețe, precum mănuși din piele neagră și o pălărie supradimensionată. În plus, o mantie din blană a adăugat un aer sofisticat ținutei.

Citește și: Prințul William și Kate Middleton, apariție surpriză la premiile BAFTA 2026. Reacții răutăcioase în mediul online: „Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani”

Citește și: Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”

Creatoarea de modă, despre provocările vârstei

Nu este prima oară când Vera Wang impresionează la Premiile BAFTA. În 2025, designerul a optat pentru o combinație monocromatică alb-negru: un top bandeau inversat, o fustă cu talie înaltă și un peplum structurat. Stilul ei distinctiv a fost completat de un lob drept, o tunsoare nouă pe care a prezentat-o cu mândrie.

„B este pentru BAFTA. ZIUA CEA MARE… Haideți… mult noroc și felicitări tuturor NOMINALIZAȚILOR. XXV”, a scris Wang pe Instagram.

Dincolo de modă, Vera Wang este un exemplu de putere și perseverență. Înainte de a împlini 75 de ani, în iunie 2024, ea a împărtășit gânduri sincere despre provocările vârstei.

Citește și: Cum a slăbit Emily Burghelea nouă kilograme în doar câteva săptămâni. „Am mâncat, culmea, mai mult ca de obicei!”

Citește și: Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește

„75 de ani reprezintă o presiune mare”, a recunoscut ea pentru People.

„Mă simt ca Warren Buffett sau Regina Elisabeta. Vreau doar să continui, pentru că simt că acum fac cea mai bună muncă a mea. Sunt fericită să creez, iar asta contează cel mai mult pentru mine”, a mai zis creatoarea de modă.

Chiar dacă inițial a fost nesigură cu privire la organizarea unei petreceri pentru a marca această etapă, Wang a decis în cele din urmă să sărbătorească, adunând prietenii apropiați la restaurantul Le Relais Plaza din Paris, în iulie 2025.

„După ce am împlinit 75 de ani, mi-am spus: „Poate că nu trebuie să mai sărbătorești după 75′, dar, până la urmă, am concluzionat că fiecare an de viață merită celebrat”, a declarat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Vera Wang și alte vedete la Premiile BAFTA

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News