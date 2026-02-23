Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește

Ana Morodan a mărturisit sincer că are mai multe intervenții estetice și că a apelat la chirurgie pentru a arăta așa cum își dorește. Influencerița a dezvăluit la ce fel de intervenții a apelat și a postat fotografii cu ea din timpul recuperării. Iată cum s-a transformat Contesa Digitală.

Ana Morodan, adevărul despre intervențiile chirurgicale suferite

Ana Morodan este de nerecunoscut acum, față de cum arăta în urmă cu doar câțiva ani. Transformările fizice sunt vizibile cu ochiul liber, iar faptul că a slăbit mult a contribuit la întregul proces.

În plus, vedeta și-a făcut și schimbări de look și este acum aproape de nerecunoscut. Contesa Digitală a recunoscut ce fel de intervenții chirurgicale a suferit și a vorbit sincer despre sacrificiile făcute pentru a ajunge să arate exact cum visa.

Ea și-a obișnuit fanii cu deschiderea de care a dat dovadă, așa că nu s-a ferit să le spună prin ce operații a trecut. Mai mult, ea a pus și câteva fotografii de pe patul de spital.

Ea și-a făcut rinoplastie, și-a injectat acid hialuronic în buze, a lucrat la dantură și a făcut o intervenție la nivelul pomeților.

Ana Morodan le-a transmis fanilor că nu tot ceea ce apare pe internet este real, iar idolii oamenilor de multe ori nu sunt naturali 100%. Ea a ținut să le explice oamenilor că este dispusă să facă și mai multe intervenții pentru a se simți bine în pielea ei.

Mai mult, Ana Morodan a vorbit despre faptul că a slăbit mai multe kilograme și este foarte probabil să își facă o intervenție și la nivelul sânilor.

A ajuns la 48 de kilograme

Contesa Digitală a ajuns să aibă 48 de kilograme. Ea a vorbit despre acest lucru și a dezvăluit că nu a ținut nicio dietă și nici nu a apelat la injecții sau medicamente.

”Pentru cei care sunt curioși, nu am urmat nicio dietă, nu am luat nici medicamente miraculoase, pur și simplu am avut un an în care am muncit foarte, foarte mult la niște proiecte pe care le-am pregătit. A fost greu să găsim echipe mari care să se acomodeze la magnitudinea acestor proiecte și apoi a trebuit să le facem noi cu mâinile noastre și a fost mult de lucru.

Pare că în perioada aceasta, în perioada de stres, am slăbit, am mai avut eu perioade de stres în care m-am și îngrășat”, a declarat Ana Morodan pentru Spynews.ro.

