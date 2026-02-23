  MENIU  
Cum a slăbit Emily Burghelea nouă kilograme în doar câteva săptămâni. „Am mâncat, culmea, mai mult ca de obicei!”

Raluca Vițu
Emily Burghelea și-a surprins din nou fanii după ce, la doar patru luni de la nașterea celui de‑al treilea copil, a revenit spectaculos la formele de dinainte de sarcină. Vedeta a povestit deschis cum a reușit să slăbească 9 kilograme în numai două luni, fără înfometare și fără metode extreme, ci prin disciplină, echilibru și un plan bine structurat.

Cum a scăpat de kilograme atât de rapid

După ce medicii i-au dat undă verde pentru a relua activitatea fizică, Emily Burghelea a început antrenamentele acasă, filmându-se adesea pentru a le arăta urmăritorilor progresul ei. Ea spune că nu a apelat la diete drastice, ci la o alimentație calculată și la un program de exerciții constant.

„Am slăbit 9 kilograme în două luni fără să mă mai înfometez! Am făcut sport acasă și am pus mușchi. Am mâncat, culmea, mai mult ca de obicei, mai calculat, mai echilibrat. Secretul funcționează! Este un cumul de factori, nu doar unul! Totul merge mână în mână: sportul, planul alimentar, mindsetul”, a explicat vedeta.

Experiența transformării personale a inspirat-o pe Emily să creeze, împreună cu soțul ei, o aplicație de fitness dedicată femeilor care vor să slăbească sănătos după naștere. Platforma oferă planuri personalizate, adaptate nivelului fiecărei utilizatoare.

„Mi-am dorit din suflet să pot da mai departe secretul, așa că am creat o aplicație care va pune la îndemâna tuturor aceeași structură pe care am folosit-o eu, personalizată în funcție de punctul în care se află fiecare și punctul în care vrea să ajungă”, a spus Emily.

Mesajul ei pentru mămici: putere, mindset și susținere

Pe lângă partea fizică, Emily subliniază importanța mentalului în procesul de revenire după sarcină. Ea le încurajează pe mămici să aibă răbdare cu ele și să nu se lase copleșite de presiune.

„Știu cât de complicate pot deveni dietele și cât de mult contează acel imbold înainte să începi. Știu cât de important este mindsetul și știu câtă forță se ascunde în fiecare dintre noi, chiar și atunci când simțim că nu mai putem. Suntem puternice, suntem frumoase și avem nevoie unele de altele, de un plan, de motivație și de susținere reală”, a mărturisit vedeta.

Lupta cu depresia postnatală și drumul spre echilibru

Emily a vorbit deschis și despre perioada dificilă prin care a trecut după nașterea celui de‑al treilea copil. S-a confruntat cu depresie postnatală, iar soțul ei a decis să o interneze timp de o lună într-o clinică din China, unde a primit tratament și sprijin specializat. Această experiență a ajutat-o să își recapete echilibrul emoțional și să revină la rutina care a ajutat-o să slăbească.

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 și este mama a trei copii: Amedeea, în vârstă de 3 ani, Damian, de 2 ani, și bebelușul venit pe lume în toamna trecută. Transformarea ei rapidă și sănătoasă a devenit o sursă de inspirație pentru multe femei care trec prin aceeași etapă a vieții.

Foto – Facebook

