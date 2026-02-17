Beyonce, schimbare de look. Artista a renunțat la părul lung pentru o tunsoare aflată în trend

Beyonce și-a surprins fanii la Super Bowl LX cu o transformare spectaculoasă: un bob blond care marchează cea mai scurtă tunsoare a sa din ultimii ani.

Beyonce a apelat la o schimbare de look

Beyonce, în vârstă de 44 de ani a dezvăluit noul look pe Instagram. În fotografii, artista apare într-un trench verde, iar părul său blond și tuns până la bărbie îi completează perfect ținuta.

Un instantaneu o arată relaxându-se pe pervazul unei ferestre, cu stadionul Levi’s din Santa Clara, California, pe fundal. Într-o altă imagine, Beyonce poartă colanți gri cu talie înaltă și un top crem cu umeri goi, ținând în mână un steag cu mesajul «touchdown».

Această schimbare de look vine după ce artista a experimentat anterior cu stiluri de bob, dar nu a mai avut părul atât de scurt din septembrie 2024.

La Super Bowl, Beyonce a continuat să impresioneze cu o altă ținută: un palton din piele maro, o pălărie tip pillbox și o eșarfă spectaculoasă cu pene albastre și maro.

Jay-Z, cu fiicele la stadion

Deși Beyoncé a ales să urmărească jocul de la distanță, soțul ei, rapperul Jay-Z, și fiicele lor, Blue Ivy (14 ani) și Rumi, au fost fotografiați la stadion pe 8 februarie.

Blue Ivy, care moștenește stilul iconic al mamei sale, a purtat o jachetă varsity oversize marca Off-White, personalizată cu inscripția „Abloh” în onoarea designerului Virgil Abloh, fondatorul brandului. Jacheta, evaluată la 3.895 dolari, a fost combinată cu un tricou alb, blugi închiși la culoare, un lanț și ghete bej. Adolescenta și-a completat look-ul cu o geantă Balenciaga din denim și o pereche de ochelari de soare.

Jay-Z, care are un rol decisiv în selecția artiștilor pentru spectacolul din pauza Super Bowl, a optat pentru un outfit monocromatic.

Rumi, cea de-a doua fiică a cuplului, a adoptat un stil casual cu blugi, o geantă crossbody și o jachetă în dungi. Aparițiile lor la Super Bowl au devenit o tradiție, familia fiind prezentă și la ediția din 2025, când Blue a etalat o jachetă din piele Balenciaga, iar Rumi a ales un look relaxat, dar elegant.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Beyonce

