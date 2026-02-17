Beyonce, schimbare de look. Artista a renunțat la părul lung pentru o tunsoare aflată în trend

Beyonce, în vârstă de 44 de ani a dezvăluit noul look pe Instagram. În fotografii, artista apare într-un trench verde, iar părul său blond și tuns până la bărbie îi completează perfect ținuta.
Un instantaneu o arată relaxându-se pe pervazul unei ferestre, cu stadionul Levi’s din Santa Clara, California, pe fundal. Într-o altă imagine, Beyonce poartă colanți gri cu talie înaltă și un top crem cu umeri goi, ținând în mână un steag cu mesajul «touchdown».
Deși Beyoncé a ales să urmărească jocul de la distanță, soțul ei, rapperul Jay-Z, și fiicele lor, Blue Ivy (14 ani) și Rumi, au fost fotografiați la stadion pe 8 februarie.
Blue Ivy, care moștenește stilul iconic al mamei sale, a purtat o jachetă varsity oversize marca Off-White, personalizată cu inscripția „Abloh” în onoarea designerului Virgil Abloh, fondatorul brandului. Jacheta, evaluată la 3.895 dolari, a fost combinată cu un tricou alb, blugi închiși la culoare, un lanț și ghete bej. Adolescenta și-a completat look-ul cu o geantă Balenciaga din denim și o pereche de ochelari de soare.
Jay-Z, care are un rol decisiv în selecția artiștilor pentru spectacolul din pauza Super Bowl, a optat pentru un outfit monocromatic.
Rumi, cea de-a doua fiică a cuplului, a adoptat un stil casual cu blugi, o geantă crossbody și o jachetă în dungi. Aparițiile lor la Super Bowl au devenit o tradiție, familia fiind prezentă și la ediția din 2025, când Blue a etalat o jachetă din piele Balenciaga, iar Rumi a ales un look relaxat, dar elegant.
