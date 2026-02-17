Olivia Cucoș, fostă concurentă la „Chefi la cuțite” și prezentatoare tv din Republica Moldova, s-a căsătorit în secret, de Valentine’s Day. Aceasta s-a măritat cu fotbalistul Denis Furtună, într-un cadru intim, fiind înconjurați de familie și prieteni.

Olivia Cucoș de la „Chefi la cuțite” s-a măritat cu Denis Furtună

Olivia Cucoș, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din Republica Moldova, a spus „da” alesului inimii ei, fotbalistul Denis Furtună, într-un eveniment restrâns și plin de emoție, desfășurat chiar de Valentine’s Day.

Cei doi au sărbătorit atât cununia civilă, cât și cea religioasă, pe data de 14 februarie, marcând începutul unei noi etape în viața lor.

„A fost un eveniment deosebit de frumos. Am ales această dată specială pentru ca, în fiecare an, să sărbătorim dublu Ziua Îndrăgostiților și să ne reamintim mereu să păstrăm dragostea vie între noi”, a declarat Olivia Cucoș pentru Wowbiz.

Evenimentul a fost intim, cu doar 30 de invitați, printre care s-au numărat familia și cei mai apropiați prieteni. Mireasa, care a strălucit în două ținute de vis, a descris această zi ca fiind una dintre cele mai importante și fericite din viața sa.

Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a avut două rochii de mireasă

În prima parte a zilei, Olivia Cucoș a optat pentru o rochie simplă, elegantă, accesorizată cu o pălărie albă. La ceremonia religioasă însă, a îmbrăcat rochia la care a visat încă din copilărie.

„Am purtat o rochie lungă, cu voal, exact așa cum mi-am dorit să fiu în biserică”, a povestit ea.

Alegerea de a oficializa și cununia religioasă în această iarnă a fost influențată de dorința de a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu cât mai curând posibil.

Cererea în căsătorie a fost la fel de romantică și surprinzătoare precum nunta. Denis Furtună a cerut-o pentru prima dată de ziua ei, în septembrie, însă marea surpriză a venit în noiembrie, când i-a oferit un inel de logodnă în cadrul unei seri de neuitat la Palatul Mogoșoaia.

„A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă”, a mărturisit prezentatoarea tv.

Cuplul, care se cunoaște de șase ani, a avut parte de o poveste de dragoste deosebită, iar destinul i-a adus împreună la momentul potrivit.

„Ne-am intersectat pentru prima dată într-o perioadă în care fiecare își construia propriul drum, cu visuri și direcții diferite. Privind acum înapoi, cred că a fost doar o chestiune de moment și de timp potrivit”, a spus Olivia Cucoș pentru realmedia.md.

