Raluca Pastramă, dezvăluiri despre viața amoroasă: „Sunt mai atentă, mai selectivă!” Fosta soție a lui Pepe surprinde cu noile priorități. „Niciodată să nu spui niciodată!”

Raluca Pastramă a vorbit într-un interviu recent despre cele mai intime aspecte ale vieții sale: iubirea, maternitatea și echilibrul pe care încearcă să-l regăsească după două căsnicii eșuate. Mamă a trei fetițe, bruneta recunoaște că nu exclude complet ideea unui al patrulea copil, însă spune că prezentul o găsește într-o perioadă de introspecție și prudență.

„Nu știu dacă sunt pregătită să iubesc din nou!”

După divorțul de Pepe și separarea de Ibrahim Hanifi, Raluca Pastramă preferă acum discreția în ceea ce privește viața amoroasă. Spune că a învățat din experiențele trecute și că nu mai este dispusă să repete aceleași greșeli.

„Nici nu mi-aș dori să știe presa anumite lucruri din viața mea. Dacă sunt pregătită sau nu să iubesc din nou, crede-mă, chiar nu știu, nu știu ce înseamnă să fii pregătit. Pot să spun că sunt mai atentă sau că cred că sunt mai atentă, mai selectivă. Aș vrea să cred despre mine că pot să am intuiția de a alege un om care să mă merite”, a declarat ea, pentru Spynews.

Ce spune despre un posibil al patrulea copil

Deși este mamă a trei fetițe, Raluca nu închide definitiv ușa unei noi sarcini. Totuși, recunoaște că în prezent nu se simte pregătită pentru încă un copil.

„Deocamdată nu m-aș mai vedea mămică. Mariam e foarte mică, are doar trei ani și jumătate. Nu pot să vorbesc acum despre încă un copil, dar, totuși, niciodată să nu spui niciodată. Cel puțin, însă, în acest moment nu m-aș mai vedea capabilă să mai am încă un copil. Mă simt și bătrânică, sinceră să fiu”, a spus Raluca Pastramă.

Momentul care i-a schimbat perspectiva asupra maternității

Raluca a povestit și despre perioada în care era însărcinată cu prima ei fetiță, Rosa. Atunci își dorea cu ardoare un băiețel, însă experiența de după naștere i-a schimbat complet prioritățile.

„Când am rămas gravidă cu Rosa eram foarte disperată, eram și copilă, nu mă ducea mintea la vremea aia, mă gândeam doar la ce voiam eu. Când mi-a zis că e fată, eu ziceam că nu, că e băiat. S-a născut Rosa cu o problemuță la inimioară, vreo trei luni de zile am trăit o panică permanentă, iar atunci mi-am dat seama că lucrurile astea, dacă să fie băiat sau fată, sunt atât de superficiale. Vorba aceea cu ‘sănătos să fie’ chiar asta contează cel mai mult” – a mia spus Raluca Pastramă.

De atunci, spune că nu a mai avut niciodată preferințe legate de sexul copilului.

Chiar dacă la început își dorea un băiețel, acum Raluca recunoaște că nici nu își poate imagina cum ar fi să crească un fiu:

„Dacă ar fi să am băiat, nu știu cum ar arăta viața mea, nu-mi dau seama cum ar fi. Dacă eu de 14 ani sunt mamă de fete, nici nu știu ce sentiment aș avea dacă mi-ar spune medicul că am băiat. Cred că foarte mult contează persoana cu care ești, asta influențează cel mai mult situația în sine, sentimentul de încredere pe care ți-l oferă persoana de lângă tine.”

Foto – Facebook / Instagram

