Cum a ajuns Raluca Pastramă să fie executată silit din cauza fostului soț. Pepe a dat-o în judecată pentru datorii: „N-am nicio emoție”

Raluca Pastramă are probleme mari cu afacerea pe care o conduce și cu care a rămas în urma divorțului. Ea și Pepe au divorțat în urmă cu câțiva ani, însă cei doi au în continuare lucruri de împărțit în instanță. În plus, fosta soție a artistului dă detalii despre datoriile firmei preluate de la cântăreț și despre procesele pe rol.

Raluca Pastramă, despre cum a ajuns să fie executată silit

Raluca Pastramă și Pepe s-au despărțit în 2021, iar ea a rămas cu grădinița pe care cei doi o aveau. Acum, ea este înglodată în datoriile pe care le-a preluat fără să vrea. Mai mult, Pepe a dat-o în judecată, iar procesele sunt în continuare în derulare. La rândul ei, Raluca și-a dat în judecată fostul soț și au existat mai multe litigii pentru partaj, care nu s-a încheiat definitiv.

Ea a explicat că a ajuns să fie executată silit pentru că nu a fost atentă când a preluat afacerea cu grădinița.

„Eu trebuia să fac atunci un audit, pe care nu l-am făcut. Eu, neștiind și nepricepându-mă la momentul acela, eram prea debusolată și nu mă pricepeam, doar el se ocupase, nu știam că trebuie făcut un audit. Eu credeam că, în momentul în care o firmă este predată, firma aceea este practic pe zero, nu credeam că poți să predai o firmă cu datorii.

Mai mult decât atât, în actele pe care le-am făcut noi la notar se precizează și acest lucru, dar Judecătoria nu a ținut cont. Se precizează în actele făcute la notar că, dacă firma are datorii, atunci nu le preiau eu, dar Judecătoria nu a ținut cont. Eu am depus aceste acte în apărarea mea, dar nu s-a ținut cont și, totuși, s-a făcut executarea”, a spus Raluca Pastramă pentru Spynews.

La momentul actual, Raluca pastramă mai are un singur proces în derulare, pe care este convinsă că îl va câștiga.

În prezent, din cele trei procese care au mai fost, a mai rămas doar unul, care este în suspendare. A rămas în suspendare pentru că avocații mei au denunțat contractele inițiale prin care el (n.r. – Pepe) m-a trimis în judecată, prin care el a putut face aceste procese, iar instanța a hotărât ca, până la rezolvarea acelui proces, să se suspende procesul unde s-a făcut și executarea”, a mai zis ea.

„Procesele nu au legătură cu grădinița”

Raluca Pastramă spune că toate aceste procese nu au legătură cu activitățile grădiniței. Mai mult, ea spune că majoritatea proceselor au fost câștigate, iar în privința celui de-al treilea, nu își face nicio problemă.

„Nu au nicio legătură procesele cu grădinița și cu activitățile grădiniței. Acestea sunt niște lucruri care se întâmplă în urma unor neatenții pe care le-am avut eu în momentul divorțului, dar nu au nicio legătură.

Majoritatea proceselor au fost câștigate, acum este unul în suspendare, dar este ca și câștigat, nu am nicio emoție legată de el. Așa cum pe celelalte două le-am câștigat, și acum al treilea este ca și câștigat”, a mai zis Raluca Pastramă.

