Raluca Pastramă, despre greutățile prin care a trecut în 2025. „Cred că a fost cel mai urât an din viața mea!” Ce regrete are

Raluca Pastramă spune că anul 2025 a fost cel mai greu din viața ei, mult mai dificil decât toate perioadele marcate de scandaluri, divorțuri și procese prin care trecuse în trecut. Fosta soție a lui Pepe mărturisește că a trăit situații „groaznice” și „horror pentru sufletul ei”, care au făcut-o să realizeze că problemele din anii anteriori erau, de fapt, minore.

A înțeles că s-a consumat pentru lucruri care nu meritau atenția ei și că multe dintre momentele neplăcute ar fi putut fi evitate dacă ar fi avut curajul să comunice deschis, inclusiv cu presa.

2025, un an de coșmar pentru Raluca Pastramă

Deși a trecut în trecut prin scandaluri, divorțuri și procese intens mediatizate, Raluca Pastramă mărturisește că nimic nu se compară cu anul 2025. Ea vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața ei, una care a pus-o la pământ emoțional și psihic, dar care i-a adus și lecții importante despre curaj, comunicare și vindecare.

Raluca Pastramă spune că abia acum a realizat cât de mici erau problemele din trecut, comparativ cu încercările prin care a trecut în ultimele luni. Vedeta descrie anul 2025 ca fiind plin de obstacole, situații dureroase și momente care i-au zdruncinat sufletul.

„A fost un an foarte, foarte greu. Un an plin de piedici, un an în care nu știu ce lecții am avut de învățat. Eu, într-adevăr, am devenit un om mult mai calculat în anul acesta și mult mai prudent, prin prisma lucrurilor care mi s-au întâmplat. Cred că a fost cel mai urât an din viața mea.

Am dat anul acesta peste niște lucruri atât de groaznice, am trecut prin niște situații atât de urâte, mi s-au arătat niște situații atât de horror pentru sufletul meu, încât ceea ce exista acum câțiva ani și mi se părea greu, acum mi-am dat seama că nu era deloc dificil față de ceea ce mi s-a întâmplat în acest an” – a mărturisit ea pentru Spynews.ro.

Ea recunoaște că s-a consumat enorm pentru lucruri care, în realitate, nu meritau atenția ei. „Sufeream și mă consumam pentru lucruri atât de mici și care nici nu trebuiau să conteze pentru mine.”

Regrete legate de tăcerea din anii anteriori

Un alt aspect pe care Raluca îl regretă este tăcerea. Vedeta spune că multe dintre situațiile neplăcute din trecut ar fi putut fi oprite dacă ar fi avut curajul să vorbească deschis, inclusiv cu presa.

„Mi-am dat seama anul acesta că toate lucrurile alea urâte din anii trecuți puteau fi stopate doar prin simpla mea discuție cu oamenii, cu voi, presa. Dacă aș fi avut curaj, la momentul acela, să fiu mai deschisă, să știu să comunic mai mult, să fiu mai curajoasă, lucrurile, cu siguranță, ar fi stat altfel. Dreptatea a fost întotdeauna la mine, doar că eu nu am avut curajul să spun asta oamenilor” – a adăugat Pastramă.

Raluca mărturisește că a fost afectată de ceea ce se scria despre ea, însă acum vede clar că situația putea fi rezolvată mult mai simplu. „Era foarte ușor să rezolv: trebuia doar să vorbesc, era foarte simplu.”

Ajutorul psihologic care i-a schimbat viața: „A fost îngerul meu păzitor”

În fața tuturor acestor încercări, Raluca Pastramă a simțit că nu mai poate duce singură povara. A apelat la un psiholog, iar sprijinul terapeutului a fost esențial pentru a depăși perioada dificilă.

„Am avut nevoie și de psiholog. Un singur terapeut m-a ajutat foarte mult, Cătălin, a fost îngerul meu păzitor. El m-a ajutat enorm să văd lucrurile cu alți ochi, să fiu mai curajoasă, să cred mai mult în mine. M-a ajutat să mă descopăr pe bune, să văd lucrurile cu adevărat. La câte s-au întâmplat anul acesta și prin câte am trecut, dacă nu era el, nu știu cum aș fi reușit să traversez tot, să ies din toată situația asta dificilă, să reușesc psihic să rămân sănătoasă la cap” – a mai precizat Raluca Pastramă.

