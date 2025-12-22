Raluca Pastramă a fost dată în judecată de fostul socru. Totul a pornit de la bani

Raluca Pastramă a fost dată în judecată de către fostul socru. Tatăl lui Ibrahim Hanifi ar vrea să obțină o sumă de bani de la brunetă. Scandalul dintre fosta soție a lui Pepe și Ibrahim Hanifi pare că nu se mai termină. De data aceasta, tatăl bărbatului a fost cel care i-a intentat proces Ralucăi. De la ce a pornit totul.

Tatăl lui Ibrahim Hanifi a dat-o în judecată pe Raluca Pastramă

Raluca Pastramă și-a refăcut viața după divorțul de Pepe cu Ibrahim Hanifi, alături de care are o fiică. Totuși, relația nu a ținut prea mult, iar cei doi au ales să divorțeze. După o poveste de dragoste de doi ani, Raluca și Ibrahim au decis să o ia pe căi separate, însă aceștia nu s-au înțeles cu privire la fiica lor.

Ajunși în instanță, judecătorii au decis ca fetița să rămână la Raluca Pastramă. Totuși, problemele dintre cei doi foști soți nu s-au oprit aici.

Citește și: Raluca Pastramă, din nou în rochie de mireasă. Imaginile au generat numeroase reacții

Acum, tatăl lui Ibrahim, fostul socru al Ralucăi Pastramă, a dat-o în judecată pe aceasta. Totul ar fi pornit de la o sumă de bani pe care bărbatul ar vrea să o recupereze de la fosta noră. Tatăl lui Ibrahim ar fi ajutat-o pe Raluca să plătească ratele pentru un apartament, iar acum își vrea banii înapoi și a apelat la instanță pentru asta.

Raluca Pastramă a explicat situația, spunând că fostul ei socru vrea să primească banii înapoi pentru ultima rată a apartamentului în care ea și fostul soț au stat și care îi aparține.

Citește și: Raluca Pastramă, îngropată în datorii din cauza lui Pepe: „Vrea să-mi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul ăsta în suflet”. Ce s-a întâmplat între cei doi

”Cu Ibrahim am un proces. Noi am stat, în timp ce am fost căsătoriți, în apartamentul meu. Tatăl lui m-a ajutat să-l achit, pentru că am mai avut rate de plătit la dezvoltator, iar eu n-am fost atentă, pentru că era soțul meu și aveam încredere.

Tatăl lui a ținut să achite, practic, ultima rată a apartamentului, iar după ce m-am despărțit de Ibrahim mi-a făcut proces, pentru că vrea banii înapoi.

Își dorește să primească înapoi ultima tranșă de bani pe care el a plătit-o pentru apartamentul meu, în care am locuit cu Ibrahim timp de doi ani de zile. Acum ne judecăm pentru banii care au fost transferați la momentul acela pentru achitarea apartamentului”, a spus Raluca Pastramă.

Un nou divorț

Raluca Pastramă a trecut printr-un nou divorț în urmă cu doi ani. Ea s-a despărțit de Ibrahim, bărbatul alături de care a stat doi ani și cu care are împreună o fetiță.

Cei doi au declarat la acea vreme că au în continuare grijă de fiica lor și că își doresc un divorț civilizat.

„Este adevărat ca eu și soția mea ne-am separat în fapt de câteva luni bune, fiecare a ales sa își vadă de viața proprie. Asta nu înseamnă ca nu avem grija în continuare, ca doi părinți responsabili, de fiica noastră minunată.

Citește și: Raluca Pastramă, despre problemele din timpul căsniciei cu Pepe: „Și familia lui a avut un aport foarte mare la discuțiile dintre noi!”

Poate nu am fost sortiți să fim împreună, se mai întâmplă. Noi ne dorim un divorț amiabil, civilizat și elegant, tocmai pentru ca fetița noastră să fie mandră de părinții ei, deoarece, chiar dacă e mică, va fi afectată de tot ce se întâmplă în viața ei, pe tot parcursul vieții”, a declarat Ibrahim.

Urmărește-ne pe Google News