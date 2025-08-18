Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au ajuns la o înțelegere, după divorț. Ce au decis foștii soți de dragul fetiței lor

Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au împreună o fetiță de trei ani, Maryam. Cei doi au divorțat anul trecut și de atunci au ținut-o în procese și întâlniri la tribunal. Acum, cei doi foști soți au ajuns la o înțelegere, de dragul copilului pe care îl au împreună. Raluca Pastramă a vorbit despre ultima înfățișare la tribunal cu fostul ei soț.

Raluca Pastramă și fostul soț, neînțelegeri cu privire la fetiță

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, și-a refăcut viața cu Ibrahim Hanifi, alături de care are și o fetiță. Povestea lor de dragoste a ajuns la final, iar anul trecut cei doi au decis să divorțeze, însă nu s-au pus de acord cu privire la cum vor împărți custodia fetiței.

Raluca Pastramă și fostul soț au divorțat fără scandal, însă cei doi foști parteneri au avut câteva neînțelegeri cu privire la custodia fiicei lor, motiv pentru care au ajuns să se întâlnească din ce în ce mai des la tribunal.

Inițial, instanța a decis ca fetița să rămână la mama ei și să aibă domiciliul stabilit la ea, urmând ca tatăl să aibă posibilitatea de a o lua de două ori pe lună. Cu toate acestea, fostul soț al Ralucăi Pastramă nu a fost mulțumit de decizie și a decis să facă apel, cerând mai mult timp cu fetița și schimbarea domiciliului la el.

Se pare că procesul a continuat, iar cei doi foști soț au avut timp din partea instanței să ajungă la o înțelegere.

La cine rămâne fetița Ralucăi Pastramă cu Ibrahim Hanifi

Ibrahim Hanifi va putea să ia fetița două weekenduri pe lună, dar va putea să o ia și în celelalte două weekenduri de joi seara până vineri dimineața. De asemenea, el a renunțat la ideea de a cere pensie alimentară de al Raluca Pastramă și la ideea ca fetița să aibă domiciliul la locuința lui.

”Da, practic am ajuns la o înțelegere. În mod normal, era ca o dată la două săptămâni să aibă un weekend cu fetița, de vineri până duminică, dar am zis să îi mai dau și ziua de joi în săptămâna în care nu este fata la el. Practic, i-am mai dat încă două zile, ca să ajungem la o înțelegere amiabilă, pentru că altfel acest proces ar mai fi durat”, a spus Raluca Pastramă pentru Spynews.ro.

Bruneta a spus că ea nu și-a dorit niciodată să ajungă în instanță și că soțul ei a cerut ca fetița să aibă domiciliul la el și pensie alimentară, deși știa foarte bine că instanța nu va accepta cererile.

„El ceruse domiciliul fetei la el și pensie. A spus-o și el în proces că știa că nu avea niciodată vreo șansă să câștige ceva din acestea, dar a rugat instanța să-i mai dea câteva zile cu fetița. Și am ajuns la o înțelegere și i-am mai dat zilele de joi. Nu am avut niciodată intenția să se ajungă în situația în care s-a ajuns, să creăm aceste contexte. Toate discuțiile au pornit din partea lui, eu nu am făcut nimic împotriva lui, el a creat această situație prin anumite alianțe pe care le-a făcut”, a mai spus Raluca Pastramă.

Totodată, Ibrahim poate petrece timp cu fiica lui în prima jumătate a vacanțelor din anii impari și a doua jumătate din anii pari, dar și de Ziua Copilului, pe 24 ianuarie, 1 mai, în prima și a doua zi de Rusalii, 30 noiembrie, 1 decembrie și de ziua ei în anii pari.

