Cum arată soția lui Emil Constantinescu. Cu ce s-a ocupat Nadia Ileana Bogorin

Soția fostului președinte Emil Constantinescu este una dintre cele mai discrete apariții și Prime Doamne pe care România le-a avut. Ea nu și-a dorit niciodată să fie în fața publicului, cu toate că și-a respectat atribuțiile și a mers în vizitele oficiale atunci când a fost cazul. Iată cine este și cu ce s-a ocupat Nadia Ileana Bogorin.

Nadia Ileana Bogorin – cine este și cum arată soția lui Emil Constantinescu

Nadia Ileana Bogorin nu a iubit niciodată lumina reflectoarelor. Elegantă și discretă, ea a preferat întotdeauna să își lasă soțul în față. În perioada în care Emil Constantinescu era președinte, între 996 și 2000, aparițiile în public ale Nadiei au fost foarte rare, dar mereu apreciate, datorită eleganței sale.

Ea se îmbrăca mereu în costume clasice, purta cămăși, sacouri, adesea în culori închise.

Nadia Ileana Bogorin și Emil Constantinescu sunt împreună de peste 60 de ani. Fostul președinte are acum 86 de ani, iar soția lui este cu un an mai mică. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau studenți, la Facultatea de Drept din București.

În 1963 s-au căsătorit, iar mai târziu au avut doi copii: Dragoș și Norina. Fiica lor, Norina Constantinescu, este căsătorită cu medicul Cristi Botu și au împreună o companie de consultanță pentru străinii care vor să pornească afaceri la noi în țară.

Dragoș Constantinescu este director al unei companii românești din domeniul energiei solare. Ambii copii au decis să rămână în țară.

Cu ce s-a ocupat Nadia Ileana Bogorin

Soția lui Emil Constantinescu a fost de profesie jurist și s-a dedicat unei cariere diferite față de soțul ei. Ea și fostul președinte erau apropiați de Regele Mihai și de întreaga familie regală, lucru confirmat în 2018, când cei doi au fost invitați la prânz la Palatul Elisabeta de către Majestatea Sa Margareta și Principele Radu.

Nadia Ileana Bogorin a fost întotdeauna o prezență discretă, care nu a căutat niciodată să iasă în față. Ea a fost, totuși, remarcată întotdeauna pentrueleganța și rafinamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

