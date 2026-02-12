O influenceriță de 22 ani s-a măritat cu fostul ei profesor de filosofie. Între ei e o diferență de 38 de ani

O influenceriță în vârstă de 22 de ani s-a căsătorit cu fostul ei profesor de filosofie, în vârstă de 60 de ani. Deși între ei este o diferență de vârstă de 38 de ani, tânăra spune că acest lucru nu este un impediment în calea iubirii lor. Căsătoria lor a stârnit critici în mediul online.

O influenceriță de 22 ani s-a măritat cu fostul profesor de filosofie, de 60 de ani

O poveste de iubire care sfidează normele sociale a atras atenția publicului internațional. Minea Pagni, o influenceriță italiană de 22 de ani, și Massimo, fostul ei profesor de filosofie din liceu, în vârstă de 60 de ani, și-au unit recent destinele. Relația lor, bazată pe respect și valori comune, a stârnit curiozitate și controverse pe rețelele sociale.

Minea și Massimo s-au cunoscut acum cinci ani, când ea era elevă de liceu.

„Îmi plăcea de el… dar nu s-a întâmplat nimic. Ani mai târziu ne-am reîntâlnit, ca doi adulți, și atunci a început cu adevărat iubirea”, a povestit Minea pe Instagram, acolo unde împărtășește detalii din viața ei și momente alături de Massimo.

Reîntâlnirea lor, într-o librărie, a fost momentul cheie. După câteva conversații și schimb de numere de telefon, povestea lor de dragoste a prins contur.

Luna trecută, cei doi și-au oficializat relația printr-o ceremonie intimă, iar influencerița a postat imagini de la eveniment pe contul ei de Instagram. Reacțiile online au fost intense, împărțind utilizatorii în două tabere: cei care susțin că iubirea nu ține cont de vârstă și cei care critică diferența de aproape patru decenii dintre parteneri.

Citește și: Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat: „Am fost emoționată și șocată”

Citește și: Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul

Realația cuplului, criticată intens

Comentariile negative nu au întârziat să apară: „Ce este în neregulă cu tine?”, „Ar putea să îți fie tată sau chiar bunic” sau „Chiria nu poate fi atât de mare, sora mea”.

Unii internauți au speculat că relația ar fi motivată financiar, observând un ceas aparent scump pe încheietura lui Massimo.

Minea a clarificat situația: „Nu deține, nu poartă și nici nu își dorește un Rolex. Are două ceasuri frumoase, unul i l-am dăruit eu, și le prețuiește enorm”.

Într-un interviu acordat publicației The Post, influencerița a subliniat că decizia de a se căsători cu Massimo se bazează pe respectul reciproc și pe o conexiune profundă.

„A spune că alegerile unei femei se reduc doar la bani este unul dintre cele mai vechi și nedrepte stereotipuri. Am propriile mele obiective, jobul meu și independența mea. M-am căsătorit cu el pentru cine este…pentru mintea lui, valorile lui și felul în care mă iubește”, a explicat tânăra.

Totodată, ea a adăugat că înțelege intensitatea reacțiilor publicului: „Criticile spun adesea mai multe despre temerile societății decât despre iubirea noastră”.

Citește și: Cristian Caloeanu, solistul trupei „Haiducii lui 7 Cai”, a devenit tată la 53 de ani. „Nici nu visam și nici nu mai speram!”

Citește și: Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. „Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!” Cum arată duminicile lui în familie

Cum a cucerit-o bărbatul pe tânăra influenceriță

Massimo, care susține activitatea Mineei pe social media, consideră că poveștile împărtășite online reflectă autenticitatea relației lor.

„El înțelege că povestirea face parte din cine sunt și are încredere în intențiile mele. Suntem perfect aliniați în ceea ce împărtășim și de ce o facem”, a subliniat ea.

Minea îl descrie drept „profesorul inimii mele” și spune că a fost cucerită de intelectul lui, de curiozitatea lui pentru viață și de lipsa prejudecăților.

La început, părinții tinerei au avut rezerve, dar relația lor le-a câștigat încrederea.

„Odată ce au văzut cât de respectată, sprijinită și fericită sunt, au avut încredere în alegerile mele. Azi, ei văd iubirea și stabilitatea pe care le împărtășim”, a explicat Minea.

Prietenii apropiați au fost uimiți de chimia dintre cei doi, descriind legătura lor ca fiind „ceva care transcende vârsta”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Minea și Massimo

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News