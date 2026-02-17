Gabriela Firea a fost, vreme de ani de zile, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune. În ciuda carierei stabile în media, în 2012, jurnalista a decis să intre pe scena politică. În prezent, ea este europarlamentar și vicepreședintele PSD pe regiunea București-Ilfov.

Cum arăta Gabriela Firea înainte să se angajeze la Antena 1

Gabriela Firea s-a născut și a crescut la Bacău. Deși nu și-a permis să se mute la București după liceu, a refuzat să se înscrie la facultate în orașul natal sau la Iași și s-a angajat ca să poată studia în Capitală.

„M-am angajat ca suplinitoare de limba română și franceză, într-un sat. Am fost profesoară doar un trimestru, pentru că după aceea m-am angajat ca reporter la singurul săptămânal politic din Bacău, «Pur și simplu»”, spunea Firea în trecut.

La București a ajuns tot printr-o angajare. A văzut că se caută redactor la ziarul „Azi” și a aplicat. A trebuit să trimită cinci articole deja publicate și o prezentare.

„Finalul prezentării suna cam așa: «Dacă v-au plăcut (adică reportajele) și dacă v-am plăcut (adică eu), îmi fac bagajele și vin la București». Iar domnul Octavian Stireanu, care era directorul ziarului, mi-a răspuns cu o scrisorică în felul următor: «Dragă domnișoară Firea, faceți-vă bagajele și veniți». Așa am reușit eu să ajung în Capitală”, mai povestea ea în trecut.

A cochetat cu politica înainte să lucreze la Antena 1

S-a ținut de plan și a urmat Facultatea de Litere din cadrul Universității București. După ce a lucrat ca redactor la „Azi”, Firea a fost redactor-prezentator la Radio Contact, între anii 1992 și 1993. Au urmat șase ani la Televiziunea Română, unde a lucrat ca realizator de reportaje economice, în special financiar–bancare, editor–prezentator al emisiunii „Jurnal”, realizator-moderator al emisiunii „Ediție Specială” și realizator-moderator al rubricii „Știrea Zilei”.

Prima tangență cu politica a avut-o după anii de la TVR. În ianuarie 1999 a devenit consilier pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu, iar în perioada februarie-decembrie 1999 a fost Purtător de cuvânt al Guvernului și Secretar de Stat, șef al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu.

În decembrie 2000 a fost distinsă cu Ordinul național Steaua României în grad de ofițer, iar anul următor s-a angajat la Antena 1. Până în 2012 a prezentat pentru posturile Antena 1 și Antena 3 și a avut și alte roluri în paralel, printre care:

Director general al revistei Săptămâna Financiară, după ce anterior fusese director editorial al publicației.

Director al firmei Intact Advertising, o agenție de organizare evenimente și publicitate.

Director general al ziarului Financiarul și al revistei Felicia.

Cariera politică și-a început-o în august 2012, devenind membră a Partidului Social Democrat. În 2016, Firea a devenit prima femeie primar a Bucureștiului în istoria instituției. În prezent, ea este europarlamentar și vicepreședintele PSD pe regiunea București-Ilfov.

Are trei copii din două căsnicii

În plan personal, Gabriela Firea are trei copii din două căsnicii. În 1993 s-a căsătorit cu Răsvan Firea, alături de care are un băiat, Tudor, care i-a oferit primul nepot în 2025. Primul ei soț a murit în 2010, în urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Opt luni mai târziu, politiciana s-a recăsătorit cu primarul localității Voluntari, Florentin Pandele. Cu acesta din urmă are doi băieți, pe David Petru și pe Zian.

„Cred că rugăciunile mi l-au scos în cale pe Florin și nu am vrut să trăim în păcat”, mărturisea în trecut.

