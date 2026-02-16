Imagini noi din casa pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan au construit-o la Șușani: „Cât am așteptat asta…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut bagajele și au plecat cu cei trei copii la Șușani, localitatea în care actrița a copilărit și unde părinții ei încă mai locuiesc. Adela și Radu au propria casă la Șușani, finalizată în primăvara anului 2025. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” a publicat imagini noi din locuința de la țară.

Imagini noi din casa pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan au construit-o la Șușani

Adela Popescu, Radu Vâlcan și băieții lor, Alexandru, Andrei și Adrian, se bucură de câteva zile departe de agitația Capitalei la Șușani, localitatea în care actrița a copilărit. După un drum de aproximativ trei ore, familia a avut o primă oprire „de suflet”, la părinții Adelei.

„Prima oprire, ca de fiecare dată, la mamaie și tataie. Aici parcăm mașina, scoatem ce e de scos, copiii încep să exploreze, mâncăm împreună și doar la culcare mergem sus, la noi. În seara asta, ne-am retras puțin mai devreme, că așa e când ai propria casă, ce nu se aerisește singură. Nici măcar așternuturile nu și le schimbă fără tine”, a scris Adela Popescu, pe Instagram.

S-au uitat la „Românii au talent” încălziți de șemineu

Fosta prezentatoare de la Pro TV a dezvăluit că au fost întâmpinați de câinele familiei, Dogman, când au ajuns la casa lor de la Șușani, și că primul lucru pe care l-au făcut a fost o reîmprospătare rapidă a locuinței.

„Normal că ne-a întâmpinat Dogman. Și ne-am pus pe treabă. Eu: aspirator, praf, schimbat așternuturi; Radu: adus lemne pentru șemineu, cărat bagaje, pus vin în pahar; copiii: jucat Dogman, sărit în pat, alergat prin toată casa, uitat la televizor, duș și nani. Cât am așteptat eu asta…”, a mai spus vedeta.

Adela Popescu și Radu Vâlcan mai un apartament în Olimp și un hotel la Vama Veche

Adela Popescu și Radu Vâlcan locuiesc în București, alături de cei trei băieți, iar în 2022 și-au cumpărat și un apartament pe litoral, în stațiunea Olimp. În mai 2024, alături de mai mulți prieteni, Adela și Radu au deschis și un hotel la Vama Veche. Așadar cuplul nu duce lipsă de experiență când vine vorba de proiecte imobiliare.

Adela și Radu formează un cuplu din anul 2010 și sunt căsătoriți din 2015.

