Cu ce s-a confruntat Vlad Drăgulin înainte de filmările pentru „Băieți de oraș”: „Din lucrurile astea te recuperezi destul de greu, dar am fost funcțional” / Exclusiv

Vlad Drăgulin a vorbit deschis despre un moment dificil din viața lui, când, ajuns la epuizare, s-a confruntat cu atacuri de panică. Perioada a coincis cu săptămânile dinaintea filmărilor pentru comedia „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care rulează în cinematografe din 6 februarie. Actorul ne-a mărturisit cine și ce l-a ajutat să depășească acea perioadă grea, dar și ce i-a spus iubita după ce l-a văzut în lungmetrajul regizat de Mihai Bendeac.

Vlad Drăgulin s-a confruntat cu burnoutul și cu atacuri de panică

Vlad Drăgulin a venit fără iubita lui la premiera „Băieți de oraș: Golden Boyz”, într-un costum avangardist, rezultatul unei colaborări între brandurile Kappa și Tommy Cash. Înainte ca invitații să intre în sălile de cinema, actorul ne-a mărturisit că s-a luptat cu burnoutul și cu atacuri de panică înainte să înceapă filmările pentru comedie. Părinții, iubita, prietenii și colegii i-au fost alături și l-au ajutat să se recupereze. Totodată, actorul a apelat la ajutor de specialitate. Ce ne-a mai spus despre acea perioadă, și nu numai, descoperă în interviul de mai jos!

Cu ce stare vrei să plece oamenii de la filmul „Băieți de oraș”?

Râși! Transpirați de râs! Asta mi-aș dori, adică… Se zice că atunci când te râzi, timpul dispare. Și asta mi-aș dori, ca oamenii să piardă noțiunea timpului. Cât sunt în cinematograf, o oră și 20, să piardă noțiunea timpului și să fie acolo cu personajele noastre.

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine la filmările acestei comedii?

Cea mai mare provocare pentru mine a fost să devin capabil să filmez, pentru că în august m-am întâlnit pe drumul vieții mele cu un burnout frumos și cu niște atacuri de panică așa cum trebuie, între ghilimele. Am avut cam trei săptămâni să-mi revin din treaba asta. Bineînțeles că din lucrurile astea te recuperezi destul de greu, dar am fost funcțional. Asta a fost cea mai mare provocare.

N-aș spune că ceva legat de actorie, ceva legat de personaj, personajul a fost mereu cu mine încă de când ne-am oprit. Dar asta a fost cea mai mare provocare, acele atacuri de panică, acele ecouri. Au venit după mine, dar eram într-un punct în care deja știam să le manageriez, trebuia doar să-mi dau puțin timp să mă cunosc, să știu să trag de niște resorturi ale mele acolo interioare ca să pot să îmi găsesc pacea cumva, să mă liniștesc.

Cine l-a ajutat pe actor să depășească acea perioadă dificilă

Cine ți-a fost alături în acea perioadă? Cine te-a ajutat să depășești acel moment?

În primul rând părinții mei, Dumnezeu să le dea sănătate! După care prietenii mei, colegii mei, psihologa. Toată lumea, pentru că e foarte important să ceri ajutor, iar eu am cerut ajutor foarte rapid. Să nu fii singur, să simți că ești mereu înconjurat de iubire, că ești protejat cumva și eu n-am dus lipsă de asta, din fericire, astfel încât am putut să devin funcțional destul de repede.

Tu ce ai face cu o moștenire de 9 milioane de euro?

Nu știu, tocmai de-aia nici nu am. (râde) Cred că mi-aș lua o casă mai mare, să pot să-mi fac mai multe dressinguri, să-mi încapă mai multe haine. Cam asta.

Ești pasionat de modă?

Da, rău de tot! Îmi place fashion-ul, mă bucură hainele foarte mult. Cred că asta va fi boala mea toată viața asta, hainele. Îmi plac mult de tot hainele.

Spune-mi câteva cuvinte despre ținuta ta din această seară.

Este un costum, o colaborare foarte reușită între Kappa și Tommy Cash.

Ce i-a spus iubita lui Vlad Drăgulin după ce l-a văzut în filmul „Băieți de oraș”

Este luna iubirii, ai planuri pentru Ziua Îndrăgostiților?

Stai să mă uit pe calendar. Pe 14 sunt liber, deci da, am planuri. Încă nu mi-am făcut, dar cu siguranță că o să-mi fac planuri.

Și ce ți-ar plăcea să faci?

Probabil că o să-mi scot iubita undeva, nu știu, habar n-am. Nu m-am gândit, nu m-am gândit. Nu te uita așa la mine, mai e timp!

Iubita ta a venit în seara asta să vadă filmul sau l-a văzut deja?

L-a văzut deja cu mine acasă. N-a venit în seara asta. Tocmai pentru că nu e genul.

Și cum i s-a părut filmul?

Foarte bun, a spus că sunt foarte talentat. De altfel, după filmări îi arătam de fiecare dată ce am filmat în ziua respectivă. Primeam un document cu toate filmările și îi arătam. A văzut filmul de la început, pe bucăți, și acum l-a văzut și montat, dar acasă.

Abia așteptăm să-l vedem și noi!

Super! Vă așteptăm pe toți! Doamne ajută să veniți să râdeți. Pentru că atunci când râdeți, timpul parcă dispare.

