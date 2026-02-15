  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cu ce s-a confruntat Vlad Drăgulin înainte de filmările pentru „Băieți de oraș”: „Din lucrurile astea te recuperezi destul de greu, dar am fost funcțional” / Exclusiv

Cu ce s-a confruntat Vlad Drăgulin înainte de filmările pentru „Băieți de oraș”: „Din lucrurile astea te recuperezi destul de greu, dar am fost funcțional” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Vlad Drăgulin a vorbit deschis despre un moment dificil din viața lui, când, ajuns la epuizare, s-a confruntat cu atacuri de panică. Perioada a coincis cu săptămânile dinaintea filmărilor pentru comedia „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care rulează în cinematografe din 6 februarie. Actorul ne-a mărturisit cine și ce l-a ajutat să depășească acea perioadă grea, dar și ce i-a spus iubita după ce l-a văzut în lungmetrajul regizat de Mihai Bendeac.

Vlad Drăgulin s-a confruntat cu burnoutul și cu atacuri de panică

Vlad Drăgulin a venit fără iubita lui la premiera „Băieți de oraș: Golden Boyz”, într-un costum avangardist, rezultatul unei colaborări între brandurile Kappa și Tommy Cash. Înainte ca invitații să intre în sălile de cinema, actorul ne-a mărturisit că s-a luptat cu burnoutul și cu atacuri de panică înainte să înceapă filmările pentru comedie. Părinții, iubita, prietenii și colegii i-au fost alături și l-au ajutat să se recupereze. Totodată, actorul a apelat la ajutor de specialitate. Ce ne-a mai spus despre acea perioadă, și nu numai, descoperă în interviul de mai jos!

Cu ce stare vrei să plece oamenii de la filmul „Băieți de oraș”?

Râși! Transpirați de râs! Asta mi-aș dori, adică… Se zice că atunci când te râzi, timpul dispare. Și asta mi-aș dori, ca oamenii să piardă noțiunea timpului. Cât sunt în cinematograf, o oră și 20, să piardă noțiunea timpului și să fie acolo cu personajele noastre.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
Recomandarea zilei

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine la filmările acestei comedii?

Cea mai mare provocare pentru mine a fost să devin capabil să filmez, pentru că în august m-am întâlnit pe drumul vieții mele cu un burnout frumos și cu niște atacuri de panică așa cum trebuie, între ghilimele. Am avut cam trei săptămâni să-mi revin din treaba asta. Bineînțeles că din lucrurile astea te recuperezi destul de greu, dar am fost funcțional. Asta a fost cea mai mare provocare.

Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Recomandarea zilei

N-aș spune că ceva legat de actorie, ceva legat de personaj, personajul a fost mereu cu mine încă de când ne-am oprit. Dar asta a fost cea mai mare provocare, acele atacuri de panică, acele ecouri. Au venit după mine, dar eram într-un punct în care deja știam să le manageriez, trebuia doar să-mi dau puțin timp să mă cunosc, să știu să trag de niște resorturi ale mele acolo interioare ca să pot să îmi găsesc pacea cumva, să mă liniștesc.

Citește și: Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Cine l-a ajutat pe actor să depășească acea perioadă dificilă

Vlad Drăgulin (4)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cine ți-a fost alături în acea perioadă? Cine te-a ajutat să depășești acel moment?

În primul rând părinții mei, Dumnezeu să le dea sănătate! După care prietenii mei, colegii mei, psihologa. Toată lumea, pentru că e foarte important să ceri ajutor, iar eu am cerut ajutor foarte rapid. Să nu fii singur, să simți că ești mereu înconjurat de iubire, că ești protejat cumva și eu n-am dus lipsă de asta, din fericire, astfel încât am putut să devin funcțional destul de repede.

Tu ce ai face cu o moștenire de 9 milioane de euro?

Nu știu, tocmai de-aia nici nu am. (râde) Cred că mi-aș lua o casă mai mare, să pot să-mi fac mai multe dressinguri, să-mi încapă mai multe haine. Cam asta.

Ești pasionat de modă?

Da, rău de tot! Îmi place fashion-ul, mă bucură hainele foarte mult. Cred că asta va fi boala mea toată viața asta, hainele. Îmi plac mult de tot hainele.

Spune-mi câteva cuvinte despre ținuta ta din această seară.

Este un costum, o colaborare foarte reușită între Kappa și Tommy Cash.

Citește și: Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat: „Am fost emoționată și șocată”

Ce i-a spus iubita lui Vlad Drăgulin după ce l-a văzut în filmul „Băieți de oraș”

Este luna iubirii, ai planuri pentru Ziua Îndrăgostiților?

Stai să mă uit pe calendar. Pe 14 sunt liber, deci da, am planuri. Încă nu mi-am făcut, dar cu siguranță că o să-mi fac planuri.

Și ce ți-ar plăcea să faci?

Probabil că o să-mi scot iubita undeva, nu știu, habar n-am. Nu m-am gândit, nu m-am gândit. Nu te uita așa la mine, mai e timp!

Iubita ta a venit în seara asta să vadă filmul sau l-a văzut deja?

L-a văzut deja cu mine acasă. N-a venit în seara asta. Tocmai pentru că nu e genul.

Și cum i s-a părut filmul?

Foarte bun, a spus că sunt foarte talentat. De altfel, după filmări îi arătam de fiecare dată ce am filmat în ziua respectivă. Primeam un document cu toate filmările și îi arătam. A văzut filmul de la început, pe bucăți, și acum l-a văzut și montat, dar acasă.

Abia așteptăm să-l vedem și noi!

Super! Vă așteptăm pe toți! Doamne ajută să veniți să râdeți. Pentru că atunci când râdeți, timpul parcă dispare.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum arată acum Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”. Are 69 de ani și se relansează în muzică
Cum arată acum Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”. Are 69 de ani și se relansează în muzică
Fanatik
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa”
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa”
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”
Răsturnare de situație în cazul Jeffrey Epstein. Un medic legist spune că nu a fost sinucidere
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fotografie rară cu Prințul Harry și Lilibet, postată de Meghan Markle de Ziua Îndrăgostiților
Ce spune Giulia Anghelescu despre parentingul modern: „Cred că sunt prietena copiilor mei, dar...” / Exclusiv
Anca Dinicu, dezvăluiri despre comedia „Băieți de oraș” și viața de familie. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit de la logodnicul ei: „Experiențele sunt cel mai mare cadou” / Exclusiv
Portocale cu pesticide din Egipt, vândute în România ca provenind din Grecia. Percheziții în trei județe, inclusiv București
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Romanița Iovan, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul fostului ei soț, pilotul Adrian Iovan. A aflat de la TV că a murit: „Putea fi salvat”
Romanița Iovan, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul fostului ei soț, pilotul Adrian Iovan. A aflat de la TV că a murit: „Putea fi salvat”
Ce spune Giulia Anghelescu despre parentingul modern: „Cred că sunt prietena copiilor mei, dar...” / Exclusiv
Ce spune Giulia Anghelescu despre parentingul modern: „Cred că sunt prietena copiilor mei, dar...” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
O recunoști? E una dintre cele mai iubite vedete TV, din România! E măritată cu un erou, unul dintre cei mai admirați bărbați din lume și au o familie superbă. Cum a început povestea lor? Nimănui nu-i vine să creadă
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
Anunțul neașteptat făcut de Millie Bobby Brown la un an de când s-a căsătorit cu Jake Bongiovi! Ce a dezvăluit public actrița
Anunțul neașteptat făcut de Millie Bobby Brown la un an de când s-a căsătorit cu Jake Bongiovi! Ce a dezvăluit public actrița
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume”
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Cine câștigă mai bine dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Niciodată nu avem discuții pe tema asta”
Cine câștigă mai bine dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Niciodată nu avem discuții pe tema asta”
Iustina Luchian, de la Insula Iubirii, însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a vestea de Ziua Îndrăgostiților
Iustina Luchian, de la Insula Iubirii, însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a vestea de Ziua Îndrăgostiților
Horoscop 15 februarie 2026. Bani cu nemiluita și noroc în dragoste. O zodie scapă de datorii și plănuiește o escapadă romantică
Horoscop 15 februarie 2026. Bani cu nemiluita și noroc în dragoste. O zodie scapă de datorii și plănuiește o escapadă romantică
Adelina Pestrițu, confesiuni rare despre provocările parentingului modern. Cum gestionează "răspunsurile înapoi" ale lui Zeny. "Sunt situații..."
Adelina Pestrițu, confesiuni rare despre provocările parentingului modern. Cum gestionează "răspunsurile înapoi" ale lui Zeny. "Sunt situații..."
Observator News
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
Libertatea pentru Femei
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cinci secrete pentru o inimă sănătoase, dezvăluite de cardiologi. Renunță complet la aceste obiceiuri, aduc beneficii
Cinci secrete pentru o inimă sănătoase, dezvăluite de cardiologi. Renunță complet la aceste obiceiuri, aduc beneficii
Medicul din Iași care nu poate justifica o avere de peste 500.000 de euro
Medicul din Iași care nu poate justifica o avere de peste 500.000 de euro
15 Februarie 2026. Duminica Înfricoșatei Judecăți, care pregătește începutul Postului Mare
15 Februarie 2026. Duminica Înfricoșatei Judecăți, care pregătește începutul Postului Mare
Halucinant! Copil de trei ani, omorât în urma bătăilor aplicate de mamă și partenerul ei
Halucinant! Copil de trei ani, omorât în urma bătăilor aplicate de mamă și partenerul ei
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton