Ce spune Giulia Anghelescu despre parentingul modern: „Cred că sunt prietena copiilor mei, dar…” / Exclusiv

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se pregătesc să revină în formula în care au cucerit publicul telespectator la America Express și, mai târziu, la Power Couple. La premiera filmului „Băieți de oraș”, artista ne-a spus ce planuri are pentru anul 2026, cum se menține în formă, dar și cum își crește cei doi copii, Antonia și Mikael.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu lucrează la un proiect secret împreună

Cum ai început anul 2026?

A început brusc. În primele două săptămâni ale lunii ianuarie am zis «mamă, uite, e totul relaxat, e organizat», după s-a stricat tot. Adică, mă rog, nu s-a stricat, s-a stricat în sensul bun și au intervenit foarte multe lucruri. Cred că va fi un an extrem de agitat, dar va fi un haos mai controlat față de 2025. Cel puțin așa sper eu.

Ce pregătești? La ce lucrezi în acest moment?

Momentan lucrăm intens la sezonul nou de podcast, Badass Mom, pe care-l tot pregătim, dar pe lângă asta o să mai avem o surpriză despre care veți afla foarte curând. E un proiect în care o să fiu alături de soțul meu, de Păpu, dar nu pot să vă zic, din păcate. Mă mănâncă limba să zic mai multe detalii despre asta, dar nu pot. Dar o să fie foarte tare, sunt absolut convinsă că o să vă placă.

Un indiciu, este online, este la TV, ne poți spune?

Este din toată inima, pot să vă zic. Și e foarte așteptat. Și ne place foarte mult și o să revedeți Team Păpu așa cum ați mai văzut această echipă și în proiectele de pe TV. Abia așteptăm să vă revedem.

Cum se menține Giulia în formă

Arăți foarte bine, ca întotdeauna. Spune-ne care este secretul tău?

Întotdeauna e loc de mai bine. Adică nu sunt chiar cea mai mulțumită, dar cumva sper că anul acesta să fie anul ăla în care la vară o să pot să merg în costum și să alerg pe plajă și să fie altfel decât a fost până acum. Dar asta necesită foarte multă muncă, așa că deocamdată mă vedeți la sală.

Deci mergi la sală, cât de des?

Cât se poate de des. Nu atât de des pe cât mi-aș dori.

Și ce fel de exerciții faci? Îți place să lucrezi cu greutăți, spre exemplu?

De la o vârstă doar cu greutăți pot să lucrez. Altceva nu mai merge.

Cum arată o zi din viața ta, din punctul de vedere al alimentației?

Având în vedere că eu gătesc, oricum, exagerat de mult, încerc să gătesc cât mai sănătos, mai echilibrat, să avem o alimentație sănătoasă și echilibrată toți din familie. Practic, momentan, suntem la o mini-dietă și eu și soțul meu, de care încercăm să ne ținem. De-asta, în seara asta, nu suntem cu popcornul în mână.

Eviți carbohidrații sau alte alimente?

Nu sunt atât de strictă, ci doar încerc să nu fac excese de niciun fel.

Ce părere are Giulia Anghelescu despre parentingul modern

Ce vârste au copiii tăi?

Antonia face 14, Mica face 11.

Care ți se pare cea mai mare provocare în etapele acestea de vârste ale copiilor tăi?

Cred că toată treaba asta cu părințeala este o provocare, adică n-aș putea să zic un singur lucru, totul este… greu și foarte frumos, dar greu. Clar, adolescența are un alt vibe, dar are și ea, părțile ei foarte frumoase, așa că ne bucurăm de fiecare moment, chiar dacă este mai solicitant.

Ești adepta parentingului modern sau nu?

Încerc să păstrez un echilibru. Cred că sunt prietena copiilor mei, dar cred că ai mei copiii știu că limitele pe care le-am stabilit împreună chiar trebuie respectate.

Și cum vă împărțiți tu și soțul tău între carieră și viața de familie?

Cu greu ne împărțim, dar deocamdată facem o treabă foarte bună.

