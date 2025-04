Cu cine a format Giulia Anghelescu un cuplu înainte să-l cunoască pe Vlad Huidu. A rămas în relații bune cu foștii iubiți: „Păpu știe”

Giulia Anghelescu a vorbit recent, în podcastul pe care îl găzduiește, Badassmom, despre una dintre relațiile din adolescența sa. Din anul 2012, cântăreața formează un cuplu cu producătorul Vlad Huidu, alături de care a întemeiat o familie frumoasă. Foștii concurenți de la America Express și Power Couple au doi copii, o fiică și un fiu, Antonia și Mikael.

Cu cine a format Giulia Anghelescu un cuplu înainte să-l cunoască pe Vlad Huidu

Cristi Enache de la Direcția 5

Giulia Anghelescu (40 de ani) l-a avut invitat pe Dani Oțil (44 de ani) în cel mai recent episod al podcastului ei. În timp ce vorbeau despre cum s-au cunoscut, artista și prezentatorul și-au amintit că ea a fost îndrăgostită de Cristi Enache de la Direcția 5.

„Erai îndrăgostită tot timpul de câte un artist”, și-a amintit Dani Oțil, care a fost corectat imediat de solistă: „Cum tot timpul? Unul singur a fost. Putem să zicem, că Păpu știe. Eram îndrăgostită de Cristi de la Direcția 5”.

„Da, și ne zăpăceai de cap cu el. Noi îi spuneam (Giuliei – n.red.), dar el e mult mai bătrân decât noi! La vârsta aia, diferențele sunt altele. Da, salut Cristi! Bă, faptul că te plăcea e important”, a continuat Dani Oțil.

„Mama îl plăcea foarte mult.”

Cristi Enache este cu nouă ani mai mare decât Giulia Anghelescu. Solistul de la Direcția 5 a împlinit 49 de ani în luna martie, în timp ce artista are 40 de ani.

„Și mama îl plăcea foarte mult, cumva am avut susținerea ei”, a adăugat Giulia.

„Dar v-ați pupat vreodată?”, a întrebat-o Dani.

„Eu cu Cristi? Da, normal, atât. Ne-am pupat”, a răspuns cântăreața.

„Uneori, sunt relații în închipuirea unui partener. În general, la vârsta aia, a fetelor”, a mai spus Dani.

„Nu, am avut o relație foarte drăguță, foarte scurtă, într-adevăr, pentru că eu eram copilă și voiam să cânt. Încă mai aveam treabă pe scenă, nu mă gândeam la alte nebunii”, a încheiat Giulia Anghelescu.

Costin Manea

În anul 2023, Giulia Anghelescu a spus că a rămas în relații bune cu un alt fost iubit, Costin Manea, fiul cel mic al fostului fotbalist, antrenor și conducător rapidist Nicolae Manea. Cântăreața a abordat subiectul după ce în presă, la acel moment, au reapărut declarațiile sale despre cum se vedea căsătorită cu Manea.

„Mi se pare foarte trist, pentru că unii jurnaliști s-au gândit să scoată o nouă știre de la naftalină, la propriu, și să facă din ea nimic practic, pentru că ce s-a întâmplat atunci oricum nu mai contează”, a spus Giulia Anghelescu la Virgin Radio.

„Am rămas în relații foarte bune. Familiile noastre sunt apropiate și își vorbesc.”

„Eu am o relație extrem de frumoasă și de respect cu Costin, fostul meu iubit. Dar, nu numai eu, și Vlad are o relație de prietenie cu el. Iar Costin are o soție absolut extraordinară și am rămas în relații foarte bune. Familiile noastre sunt apropiate și își vorbesc. Deci nu e nimic senzațional. Dar, uite că, atunci când apari mai des, se trezesc unii jurnaliști să zgârme și să găsească și ei senzaționalul”, a mai spus Giulia atunci.

Giulia Anghelescu și Costin Manea s-au cunoscut în anul 2001 și s-au despărțit șase ani mai târziu, în 2007. Cu câțiva ani înainte, cântăreața mărturisea că se vedea căsătorită cu Manea.

„Avem o relație cât se poate de frumoasă, ne iubim foarte mult și ne dorim să ne petrecem tot restul vieții împreună. Relația noastră a durat așa de mult și pentru că nu am locuit împreună. Astfel, iubirea noastră s-a consolidat în timp și s-a maturizat frumos. Îmi place să visez la momentul în care voi îmbracă rochia de mireasă. Îmi doresc să aibă un model deosebit, așa că m-am hotărât să-mi caut din timp. Îmi doresc cât de curând să fac un copil, pentru că vreau să fiu o mămică tânără și drăguță”, spunea Giulia Anghelescu în 2004, potrivit Gsp.ro.

Visul Giuliei de a se vedea mireasă și mamă tânără s-a îndeplinit puțin mai târziu, alături de Vlad Huidu, cu care formează o familie frumoasă în prezent.

