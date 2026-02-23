Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”

Mira a dezvăluit pentru VIVA! cum se simte după despărțirea de Levi Elekes. Cântăreața a confirmat în luna ianuarie, odată cu lansarea piesei „Dorul”, că ea și Levi s-au despărțit după o relație de patru ani.

Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes

Mira a vorbit deschis despre viața ei după despărțirea de Levi Elekes, cu care a format un cuplu timp de aproximativ patru ani. Invitată la Balul Mascat Bridgerton din București, cântăreața a spus, într-un interviu pentru VIVA!, cum se simte după despărțirea de Levi, dar și ce piese noi pregătește.

Fiindcă serialul „Bridgerton” aduce în prim-plan povești de iubire, Mira a fost întrebată, printre altele, și cum se simte după ce a anunțat despărțirea de Levi Elekes. Artista a depășit etapa în care a suferit și spune că acum este împăcată cu decizia pe care ea și Levi au luat-o.

„Mă simt foarte bine. Pentru mine, așa cum am și declarat cu melodia, e că piesa pentru mine în sine reprezintă terapia mea. Prin muzică eu fac terapie. Fac și terapie și cu oameni avizați, nu numai prin muzică. Acum nu o să fim ipocriți, am trecut de partea de suferință. Am și suferit, am plâns, am suferit, dar acum sunt bine, sunt ok”, a spus artista.

„Au apărut deja admiratori?”, a mai fost întrebată tânăra. „Și în timp ce eram într-o relație erau admiratori. (râde) Acum depinde de mine dacă le dau atenție. În acest moment nu pot să zic că sunt foarte… Nici nu vreau să mă consider sălbatică. Știi cum e, după ce treci de o despărțire, lași și tu să rumegi, să vezi ce s-a întâmplat, cum a fost, să-ți iei un pic de timp pentru tine și asta vreau și eu să fac acum. Dar bineînțeles dacă apare făt-frumos, știți cum e. Să vină!”, a replicat.

Accident vestimentar pe scenă

În cadrul aceluiași interviu, Mira a spus cum și-a ales ținuta pentru evenimentul de la Palatul Parlamentului, dar și care a fost cel mai nefericit accident vestimentar pe care l-a experimentat pe scenă.

Mira a purtat la Balul Bridgerton aceeași rochie din videoclipului piesei „Dorul”, scrisă după despărțirea de Levi Elekes.

„Stilistul meu face o treabă excelentă. Inițial am făcut-o pentru clipul meu, unde aparent am manifestat eu așa un pic din ce urmează să se întâmple și am zis că e momentul să o scot la înaintare, că nu se putea să rămână doar acolo. Și s-a potrivit atât de bine cu tematica, încât n-am simțit nevoia să mai fac o altă rochie, pentru că mi-a plăcut prea mult rochia aceasta. (…) Eu sper că sunt pe tematică. Nu mă pricep foarte bine nici eu, să vă zic sincer. Eu sunt pe principiul că trebuie să te simți bine, trebuie să și respecți codul vestimentar, dar trebuie să-ți pui și amprenta personală”, a spus Mira, pentru VIVA!.

„Era cât pe ce să le arăt bubițele oamenilor”

Tot la capitolul vestimentație, Mira a împărtășit o poveste haioasă despre un accident vestimentar de pe scena unui concert în plină zi, în fața unui public format preponderent din copii.

„Era un concert în Timișoara, era și la amiază, nu era un concert seara. Era cu public predominant copii și aveam un top. Era un material mai metalic și la spate era închis în două șnururi de-astea metalice. Și a cedat unul din șnururi și în acel moment am simțit cum pică și nu aveam nimic pe sub. Deci eram în toată splendoarea, cu cele două bubițe, așa mai făcea cineva mișto de mine. «Domne, ai două bubițe, mai dai cu alifie să treacă bubițele.»

Și așa tare m-am supărat că era cât pe ce să le arăt bubițele oamenilor. Partea bună e că am simțit să stau așa (cu mâna peste top – n.red.) și era și un eveniment unde erau tricouri făcute de ei și uite așa am cântat în tricou tot concertul foarte bine. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a speriat nimeni”, a mai povestit Mira.

Ce piese noi pregătește

În încheierea interviului, Mira a dezvăluit la ce piese noi lucrează. Cântăreața pregătește o piesă pop cu influențe jazz și o altă piesă în stil reggaeton.

„Vreau să experimentez. Vreau să-mi dau voie să mă cunosc și cred că m-am cunoscut în acești ani și îmi dau seama despre mine că sunt o persoană cameleonică, și-mi place să experimentez, și-mi place să mă bucur”, a conchis solista.

