  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”

Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 23.02.2026, 16:19

Mira a dezvăluit pentru VIVA! cum se simte după despărțirea de Levi Elekes. Cântăreața a confirmat în luna ianuarie, odată cu lansarea piesei „Dorul”, că ea și Levi s-au despărțit după o relație de patru ani.

Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes

Mira a vorbit deschis despre viața ei după despărțirea de Levi Elekes, cu care a format un cuplu timp de aproximativ patru ani. Invitată la Balul Mascat Bridgerton din București, cântăreața a spus, într-un interviu pentru VIVA!, cum se simte după despărțirea de Levi, dar și ce piese noi pregătește.

Fiindcă serialul „Bridgerton” aduce în prim-plan povești de iubire, Mira a fost întrebată, printre altele, și cum se simte după ce a anunțat despărțirea de Levi Elekes. Artista a depășit etapa în care a suferit și spune că acum este împăcată cu decizia pe care ea și Levi au luat-o.

„Mă simt foarte bine. Pentru mine, așa cum am și declarat cu melodia, e că piesa pentru mine în sine reprezintă terapia mea. Prin muzică eu fac terapie. Fac și terapie și cu oameni avizați, nu numai prin muzică. Acum nu o să fim ipocriți, am trecut de partea de suferință. Am și suferit, am plâns, am suferit, dar acum sunt bine, sunt ok”, a spus artista.

Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Recomandarea zilei

„Au apărut deja admiratori?”, a mai fost întrebată tânăra. „Și în timp ce eram într-o relație erau admiratori. (râde) Acum depinde de mine dacă le dau atenție. În acest moment nu pot să zic că sunt foarte… Nici nu vreau să mă consider sălbatică. Știi cum e, după ce treci de o despărțire, lași și tu să rumegi, să vezi ce s-a întâmplat, cum a fost, să-ți iei un pic de timp pentru tine și asta vreau și eu să fac acum. Dar bineînțeles dacă apare făt-frumos, știți cum e. Să vină!”, a replicat.

Citește și: Vedetele au strălucit la Balul Bridgerton din București. Lidia Buble și Adelina Pestrițu au atras toate privirile cu ținutele lor

Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Recomandarea zilei

Accident vestimentar pe scenă

Mira la Balul Bridgerton din BucurestiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

În cadrul aceluiași interviu, Mira a spus cum și-a ales ținuta pentru evenimentul de la Palatul Parlamentului, dar și care a fost cel mai nefericit accident vestimentar pe care l-a experimentat pe scenă.

Mira a purtat la Balul Bridgerton aceeași rochie din videoclipului piesei „Dorul”, scrisă după despărțirea de Levi Elekes.

„Stilistul meu face o treabă excelentă. Inițial am făcut-o pentru clipul meu, unde aparent am manifestat eu așa un pic din ce urmează să se întâmple și am zis că e momentul să o scot la înaintare, că nu se putea să rămână doar acolo. Și s-a potrivit atât de bine cu tematica, încât n-am simțit nevoia să mai fac o altă rochie, pentru că mi-a plăcut prea mult rochia aceasta. (…) Eu sper că sunt pe tematică. Nu mă pricep foarte bine nici eu, să vă zic sincer. Eu sunt pe principiul că trebuie să te simți bine, trebuie să și respecți codul vestimentar, dar trebuie să-ți pui și amprenta personală”, a spus Mira, pentru VIVA!.

Citește și: O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”

„Era cât pe ce să le arăt bubițele oamenilor”

Tot la capitolul vestimentație, Mira a împărtășit o poveste haioasă despre un accident vestimentar de pe scena unui concert în plină zi, în fața unui public format preponderent din copii.

„Era un concert în Timișoara, era și la amiază, nu era un concert seara. Era cu public predominant copii și aveam un top. Era un material mai metalic și la spate era închis în două șnururi de-astea metalice. Și a cedat unul din șnururi și în acel moment am simțit cum pică și nu aveam nimic pe sub. Deci eram în toată splendoarea, cu cele două bubițe, așa mai făcea cineva mișto de mine. «Domne, ai două bubițe, mai dai cu alifie să treacă bubițele.»

Și așa tare m-am supărat că era cât pe ce să le arăt bubițele oamenilor. Partea bună e că am simțit să stau așa (cu mâna peste top – n.red.) și era și un eveniment unde erau tricouri făcute de ei și uite așa am cântat în tricou tot concertul foarte bine. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a speriat nimeni”, a mai povestit Mira.

Citește și: Oana Roman dă de pământ cu vedetele care au fost la Balul Bridgertone. A criticat ținutele de epocă: „Toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare”

Ce piese noi pregătește

În încheierea interviului, Mira a dezvăluit la ce piese noi lucrează. Cântăreața pregătește o piesă pop cu influențe jazz și o altă piesă în stil reggaeton.

„Vreau să experimentez. Vreau să-mi dau voie să mă cunosc și cred că m-am cunoscut în acești ani și îmi dau seama despre mine că sunt o persoană cameleonică, și-mi place să experimentez, și-mi place să mă bucur”, a conchis solista.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Fanatik
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
GSP.ro
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Click.ro
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Citește și...
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, de nerecunoscut! Ce s-a întâmplat cu ea e de necrezut, nici nu zici că este aceeaşi persoană
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Cine sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton din București, cu ajutorul Andreei Marin: „Suntem împreună de opt ani, de la 16 ani”
O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”
Oana Roman dă de pământ cu vedetele care au fost la Balul Bridgertone. A criticat ținutele de epocă: „Toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare”
Buget mai mare pentru Erasmus+
EXCLUSIV Stenograme bombă din dosarul Romina Gingașu. Daună totală pentru soția lui Piero Ferrari în DOSARUL PROSTITUŢIEI

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O TikTokeriță româncă își acuză fostul soț că a bătut-o: „Am fost șantajată, bătută, mințită. Am dovezi”
O TikTokeriță româncă își acuză fostul soț că a bătut-o: „Am fost șantajată, bătută, mințită. Am dovezi”
Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan
Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Celebra actriță a dezvăluit cine este noul ei iubit, cu 10 ani mai în vârstă decât ea
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Celebra actriță a dezvăluit cine este noul ei iubit, cu 10 ani mai în vârstă decât ea
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!
5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Mircea Solcanu spune adevărul despre concedierea de la PRO TV. Dezvăluiri după ani de zile: „Aveau nevoie de un cui”
Mircea Solcanu spune adevărul despre concedierea de la PRO TV. Dezvăluiri după ani de zile: „Aveau nevoie de un cui”
Observator News
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Libertatea pentru Femei
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nu va mai atingeți de ele: Acestea sunt alimentele care dăunează creierului
Nu va mai atingeți de ele: Acestea sunt alimentele care dăunează creierului
Drama ascunsă din spatele ușilor regale: boala Regelui Charles și scandalul care zguduie familia
Drama ascunsă din spatele ușilor regale: boala Regelui Charles și scandalul care zguduie familia
Incredibil pentru ce ajung unii la Urgențe! Secția, sufocată de cazuri banale, medicii trag un semnal de alarmă
Incredibil pentru ce ajung unii la Urgențe! Secția, sufocată de cazuri banale, medicii trag un semnal de alarmă
Cancer: Un medicament capabil să „facă tumorile să dispară” la unii pacienți
Cancer: Un medicament capabil să „facă tumorile să dispară” la unii pacienți
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton