Cum arată Taylor Swift fără machiaj. Artista a sărbătorit succesul piesei „Opalite” cu imagini rare, din culise

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, a surprins fanii cu fotografii în care apare complet nemachiată, într-un videoclip din culisele piesei „Opalite”. Artista a oferit o imagine rară din procesul de creație al uneia dintre cele mai mari hituri ale momentului.
Imaginile, publicate pe Instagram, celebrează succesul piesei „Opalite”, care a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Este o performanță remarcabilă, subliniată de faptul că este pentru prima dată după albumul „1989” (2014) când două piese de pe același album reușesc să ocupe această poziție.
Această abordare naturală și sinceră a fost primită cu entuziasm de fani, care au lăudat transparența artistei. Imaginile dezvăluie o Taylor relaxată, concentrată, departe de strălucirea scenei și imaginea atent construită care a definit-o de-a lungul timpului.
„Sunt atât de uluită de dragostea pe care ați arătat-o acestei melodii și videoclipului. Sunt extrem de recunoscătoare fanilor”, a declarat artista despre impactul piesei.
Succesul piesei „Opalite” depășește toate așteptările, iar videoclipul s-a bucurat de colaborări spectaculoase cu vedete precum Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith și Lewis Capaldi, pe care Taylor îi admiră de mult timp.
Ideea videoclipului a venit spontan, în timp ce artista își promova piesa „The Life of a Showgirl” în emisiunea lui Graham Norton, în 2025.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Taylor Swift fără machiaj
Sursă foto: Instagram, Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.