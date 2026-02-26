Dan Negru, mesaj pentru Oscar, artistul care s-a lansat la „Next Star”: „Mă enervează trapul pe care-l ascultă copiii mei”

Dan Negru, una dintre cele mai cunoscute figuri TV din România, oferă telespectatorilor seri pline de distracție cu emisiuni precum „Jocul Cuvintelor” și „The Floor”. În cadrul unui interviu sincer, prezentatorul a vorbit despre preferințele sale culturale, dar și despre momentele de liniște din culise.
Când discuția s-a mutat spre viața de familie, Dan Negru a dezvăluit că alinturile și diminutivele sunt cele mai folosite cuvinte în casa lor: „Alinturile, diminutivele numelor noastre…”, a împărtășit el cu zâmbetul pe buze.
În culise, Negru spune că este mult mai calm decât în trecut.
„Mult mai blând. Și în general încerc să nu mai urlu nici la TV cum o făceam acum 20 de ani. Dacă la 20 ești ca la 50, înseamnă că ai trăit 30 de ani degeaba!”, a spus el, reflectând asupra propriei evoluții profesionale.
