Dan Negru, mesaj pentru Oscar, artistul care s-a lansat la „Next Star”: „Mă enervează trapul pe care-l ascultă copiii mei”

Dan Negru, una dintre cele mai cunoscute figuri TV din România, oferă telespectatorilor seri pline de distracție cu emisiuni precum „Jocul Cuvintelor” și „The Floor”. În cadrul unui interviu sincer, prezentatorul a vorbit despre preferințele sale culturale, dar și despre momentele de liniște din culise.

Dan Negru, mesaj pentru un fost concurent „Next Star”

Cu un program încărcat, Dan Negru găsește totuși timp să exploreze platformele de streaming.

„Am abonament la toate streamingurile de la noi și încerc seara să caut serialele normale, fără exagerările vieții!”, a explicat el.

Însă, când vine vorba de muzică, prezentatorul preferă să spună ce nu îi place.

„Mă enervează trappul pe care-l ascultă copiii mei, deși mulți dintre artiștii mari de azi de trap s-au lansat la «Next Star»”, a declarat el pentru Libertatea.

Un exemplu notabil? Artistul Oscar, vedeta trap-ului de astăzi, care a fost descoperit la emisiunea „Next Star”, este ascultat non-stop în casa prezentatorului tv.

Dan Negru vine chiar cu o rugăminte inedită: „Pe Oscar îl rog public aici să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă”.

Prezentatorul, despre viața de familie

Când discuția s-a mutat spre viața de familie, Dan Negru a dezvăluit că alinturile și diminutivele sunt cele mai folosite cuvinte în casa lor: „Alinturile, diminutivele numelor noastre…”, a împărtășit el cu zâmbetul pe buze.

În culise, Negru spune că este mult mai calm decât în trecut.

„Mult mai blând. Și în general încerc să nu mai urlu nici la TV cum o făceam acum 20 de ani. Dacă la 20 ești ca la 50, înseamnă că ai trăit 30 de ani degeaba!”, a spus el, reflectând asupra propriei evoluții profesionale.

