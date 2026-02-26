Bianca Censori, schimbare de look. Cum a apărut soția lui Kanye West pe străzile din Los Angeles

Bianca Censori (31 ani) a rămas pentru o perioadă departe de luminile reflectoarelor, timp în care au apărut numeroase zvonuri cu privire la un posibil divorț de Kanye West. Arhitecta a fost surprinsă acum pe stradă, iar toți au rămas uimiți când au văzut schimbarea de look adoptată de aceasta.

Bianca Censori, schimbare de look

Bianca Censori, soția celebrului rapper Kanye West, continuă să atragă privirile. La doar 31 de ani, arhitecta australiană și responsabila de design pentru brandul YEEZY al lui Kanye, și-a surprins fanii cu o schimbare îndrăzneață de look. După ce a postat pe Instagram o fotografie în care afișează o tunsoare pixie roz pastel și o ținută provocatoare și a apărut pe stradă în aceeași ținută, tânăra a devenit subiectul discuțiilor pe rețelele sociale.

Soția lui Kanye West a ales să poarte o fustă mini ultra-scurtă, ciorapi albi și un sutien adânc decoltat, completând look-ul cu un machiaj natural. Reacțiile fanilor au fost rapide și entuziaste, mulți complimentându-i stilul.

Un utilizator a scris pe Reddit: „Îmi place acest look! Kim și Kylie vor copia imediat”.

Altul a remarcat: „Părul roz îi vine perfect! OMG!”, în timp ce un al treilea fan a adăugat: „Arată absolut incredibil”.

Bianca Censori este cunoscută pentru alegerile sale vestimentare îndrăznețe, care de multe ori lasă puțin loc imaginației. De asemenea, stilurile sale variate de coafură au fost mereu un punct de atracție public.

Recent, ea a fost fotografiată pe străzile din Los Angeles, purtând noua tunsoare și ținută, atrăgând din nou privirile trecătorilor.

Relația cu Kanye West, plină de provocări

În timp ce Bianca își continuă ascensiunea ca model și arhitect, soțul ei Kanye West rămâne în centrul atenției din cauza comportamentului său controversat.

În urmă cu câteva săptămâni, Kanye a publicat o scrisoare de scuze în care explica că accidentul de mașină suferit în urmă cu 25 de ani i-a provocat rănirea lobului frontal al creierului.

„La acea vreme, atenția era pe daunele vizibile—fractura, inflamația și trauma fizică imediată. Rana mai profundă, cea din interiorul craniului, a trecut neobservată”, a declarat Kanye.

În anul 2023, artistul a susținut: „Nu sunt bipolar. Am semne de autism din cauza accidentului de mașină”.

Cu toate acestea, relația lor nu a fost lipsită de provocări. Potrivit The Sun, comportamentul manic al lui Kanye și episoadele de instabilitate au avut un impact semnificativ asupra căsniciei lor. În februarie 2026, cuplul a ales să meargă împreună la o clinică exclusivistă din Spania, unde Kanye a jurat să își schimbe comportamentul.

Decizia a fost luată în urma unui ultimatum dat de Bianca Censori, care ar fi fost pregătită să ceară divorțul dacă rapperul nu se angaja să facă schimbări.

