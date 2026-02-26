Cum arată Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de când a fost răpită în Irak. Cu ce se ocupă acum jurnalista

Marie Jeanne Ion, jurnalista care a trecut printr-o experiență dramatică în 2005, rămâne un exemplu de curaj și forță. Răpită în Irak alături de colegii săi, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, aceasta a fost ținută captivă timp de 55 de zile, un episod care a marcat întreaga țară și a scos la lumină riscurile meseriei de jurnalist în zone de conflict. Acum, aceasta duce o viață retrasă.

Ce face Marie Jeanne Ion, la 20 de ani la răpirea din Irak

De-a lungul anilor, Marie Jeanne a povestit fără rețineri despre acea perioadă întunecată, punctând că Omar Hayssam, un om de afaceri condamnat ulterior în România, a fost responsabil pentru răpire. Totuși, jurnalista a respins cu fermitate ipotezele privind implicarea politică, declarând că astfel de speculații nu au o bază reală.

Viața ei a cunoscut o transformare profundă după întoarcerea în țară. În timpul captivității, Marie Jeanne și-a promis că, dacă va scăpa cu viață, își va redefini prioritățile. Și s-a ținut de cuvânt.

În 2006, la scurt timp după eliberare, s-a căsătorit cu partenerul ei, Marius Pivaru, și a devenit mamă, o experiență care i-a adus liniștea și echilibrul pe care și le-a dorit.

„Acest moment m-a ajutat să-mi regăsesc pacea interioară”, a declarat ea în urmă cu mai mult timp.

Astăzi, la mai bine de 20 de ani de la acele zile de coșmar, Marie Jeanne Ion nu mai este reporterul aflat zilnic pe teren. Totuși, pasiunea pentru jurnalism a rămas vie. În prezent, conduce departamentul de programe al Euronews România, un post de televiziune realizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București. Rolul său este în principal unul managerial și editorial, coordonând echipe și proiecte, departe de camerele de luat vederi și de lumina reflectoarelor.

Jurnalista și-a construit o carieră în spatele camerelor de filmat

Cu o carieră de peste 25 de ani în presă, Marie Jeanne a acumulat o experiență vastă. A fost producător de televiziune, coordonator editorial și manager media.

Din 2012, a colaborat ca reporter pentru Euronews în România, iar anterior a lucrat pentru diverse formate TV, de la emisiuni de divertisment la documentare și reality show-uri difuzate de posturi de televiziune importante.

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, a studiat comunicarea socială și în Ecuador, la Universitatea de Stat din Quito. Totodată, este fiica regretatului senator de Buzău, Vasile Ion, decedat în 2019.

În timp ce în trecut se afla constant în atenția publicului, astăzi Marie Jeanne preferă o viață discretă, departe de ochii presei.

