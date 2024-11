Andreea Marinescu a slăbit 20 kg în câteva săptămâni. „Ajunsesem să nu-mi mai placă deloc de mine!” Cum arată acum

Andreea Marinescu a reușit să slăbească considerabil în ultimele luni și a povestit în emisiunea lui Cătălin Măruță cum a făcut acest lucru. În vârstă de 42 de ani, prezentatoarea buletinului de știri de la Pro TV își dorea mult să scape de kilogramele nedorite, iar dietele pe care le-a încercat până acum nu au avut rezultatele dorite.

Cum a reușit Andreea Marinescu să slăbească 20 kg în trei luni

Andreea Marinescu a apelat la ajutorul unui expert în nutriție pentru remodelarea siluetei. Și este foarte mândră și mulțumită de cum arată acum.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatoarea de la Pro Tv a explicat, detaliat, cum a ajutat-o Carmen Barcan, tehnician nutriționist și specialist în tehnici non-invazive de slăbire și remodelare corporală.

„Am reușit ceea ce nu am reușit cu nicio cură de slăbire până acum. Uite că am ars imediat… Eu am 1,70 m înălțime și 76-77 de kilograme. Acum am tot 1,70 m înălțime, nu s-a schimbat nimic. Și am 56-57 de kilograme. Ajunsesem să nu-mi mai placă deloc de mine, să nu mă simt bine în pielea mea… Mâncam mult și de toate. Și dulciuri, și fast-food, și la ore nepotrivite, și în cantități foarte mari. Am făcut niște analize și colesterolul ieșise rău de tot. Aveam și probleme de sănătate. S-a schimbat stilul de viață.

Acum, când trec pe lângă oglindă, nu mă mai enervez, transmit altă energie. Înainte mâncam numai prostii. Merdenele, pateuri, gogoși. Acum, dimineața am grijă să beau cafeaua sau ceaiul. Un iaurt cu miere și cu nuci. Și la masa de prânz niște proteine, legume. Am schimbat total.

Cu ceva tot gustos, nu am schimbat cu ceva ce nu are gust. Aici mi-a dat mie Carmen Barcan ideea că pot să fac treaba asta. Mi-a zis că nu o să mănânc prostii, o să mănânc gustos, să-mi placă. Are niște rețete foarte bune”, a spus Andreea Marinescu.

Ce spune Carmen Barcan despre colaborarea cu Andreea Marienscu

Specialista în nutriție care a ajutat-o să își îndeplinească dorința de a slăbi a precizat că a reușit să rezoneze cu Andreea Marienscu și colaborarea lor a fost una exemplară.

„Contează foarte mult… în momentul în care rezonezi cu o persoană, totul devine mai ușor. De 16 ani, zi de zi, fac asta. Toate rezultatele sunt obținute cu pasiune. Oamenilor, în momentul în care vor să facă o schimbare, le lipsesc dorința și fericirea. Ai nevoie de un impuls și acel impuls ți-l dă oglinda. Dacă te uiți în oglindă și nu te mai recunoști, nu te simți bine în pielea ta… Andreea Marinescu avea nevoie să fie din nou ea în oglindă. Și a reușit acest lucru. Este la o vârstă potrivită, cu o familie frumoasă” – a precizat acesta.

Foto – Instagram / Facebook

