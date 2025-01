Cătălin Măruță, prima reacție după ce s-a scris că ar urma să fie dat afară de la Pro TV din cauza audiențelor emisiunii „La Măruță”: „Asta zice poporul”

Cătălin Măruță a făcut primele declarații după ce Cancan.ro a scris că ar urma să fie dat afară de la Pro TV din cauza audiențelor mici ale emisiunii „La Măruță”, pe care o prezintă de 18 ani. Prezentatorul TV s-a apărat cu dovezi că, pe tronsonul lui orar, show-ul a depășit, în ziua precedentă publicării articolului de către Cancan, audiența televiziunilor Antena 1 și Kanal D.

Cătălin Măruță, prima reacție după ce s-a speculat că va fi concediat de Pro TV

Website-ul Cancan.ro a scris despre Cătălin Măruță că este „cu un picior afară din Pro TV din cauza cifrelor”. Sursa citată a transmis că „Mireasa”, emisiunea prezentată de Simona Gherghe la Antena 1, l-a depășit la audiențe în ultimele luni ale anului trecut. Mai mult decât atât, publicația a susținut că „Mireasa” este în aproape toate zilele de emisie peste show-ul „La Măruță”.

Articolul a fost citit și de Cătălin Măruță, care s-a apărat. Pe rețelele sociale, prezentatorul de la Pro TV a scris că în ziua anterioară apariției articolului din Cancan, pe tronsonul lui orar, televiziunea la care lucrează a avut share de 18,5%. În acest timp, Antena 1 ar fi avut 17,8%, iar Kanal D 16,9%. Măruță a anunțat că emisiunea lui va continua la Pro TV.

Cătălin Măruță prezintă din anul 2007 emisiunea „La Măruță”, de luni până vineri, în intervalul orar 15-17.

Cătălin Măruță: „Ursul merge, câinii latră!”

„Lucrurile stau în felul următor, oameni buni. De când am început emisiunea la Pro TV, acum 18 ani, în fiecare an, la început de an, citeam o astfel de știre. Drumul e în continuare lung. Aici sunt audiențele emisiunii de ieri, ca o ironie la știrea de astăzi. Ceea ce arată că nu suntem cu un picior afară sau în groapă.

Suntem cu ambele picioare în curte la Pro TV, băgați chiar până în gât la emisiunea «La Măruță». Iar dumneavoastră trebuie să vă mulțumim mult de tot că faceți acest lucru de 18 ani posibil, adică dumneavoastră, care vă uitați la noi în fiecare zi de la ora 15. Vă mulțumesc mult de tot!”, a zis prezentatorul TV, în timpul unei plimbări în pădure.

„Deci cum era vorba aia? Ursul merge, câinii latră! Hai că avem multe de făcut anul ăsta! Oameni buni, ne vedem la ora 15:00 la emisiune. Cu siguranță o să mai fie câini care latră, important e să mergem mai departe. Asta e ce zice poporul, să mergem mai departe. Hai, la ora 15 ne auzim la emisiune!”, a încheiat.

Cătălin Măruță dezminte știrile despre familia lui

În 2024, în mediul online au apărut informații potrivit cărora familia Măruță ar fi avut o datorie de aproximativ 7 milioane de lei la stat. Era vorba despre două firme pe care Cătălin și soția lui, Andra Măruță, le dețin, și care ar fi acumulat aceste datorii încă de la finalul anului 2022. Cătălin Măruță a negat aceste informații cu dovezi. Prezentatorul nu este dator la ANAF, ci și-a achitat toate plățile la zi.

„Este o bazaconie, nu este nimic adevărat, este o mare tâmpenie fără sens! Sunt aberații tot ce a apărut pe marginea acestui subiect. Crezi că statul te lasă în pace dacă ești dator o asemenea sumă uriașă? Crezi că ANAF nu îți pune poprire pe conturi, nu ți le blochează, dacă tu ai de dat șapte milioane de lei? Eu am de la ANAF documente care arată clar că nu avem nicio datorie la stat. O să ți le trimit și ție să vezi. Sunt documente trimise către noi în octombrie anul trecut”, a spus Cătălin Măruță, pentru Cancan.ro.

