Tatăl lui Cătălin Măruță a murit. Mesajul dureros transmis de Andra: „L-am iubit și respectat din toată inima!”

Tatăl lui Cătălin Măruță a murit. Prezentatorul de televiziune a anunțat tragica pierdere a părintelui său în mediul online, postând pe rețelele de socializre un mesaj emoționant.

Tatăl lui Cătălin Măruță, Constantin, a murit

Tatăl lui Cătălin Măruță, Constantin, s-a stins din viață. Miercuri diminueață, vedeta de la Pro TV a transmis pe pagina personală de Facebook un mesaj dureros în care anunță că a pierdut „o parte din sufletul său.”

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!” – a scris Măruță, pe Facebook, în dreptul unor fotografii cu tatăl său.

Soția prezentatorului, Andra, și-a exprimat și ea în mediul online tristețea pierderii socrului.

„Am pierdut un om deosebit, pe socrul meu, un suflet bun și plin de blândețe. A fost nu doar un tată și un bunic minunat, ci și un prieten drag, pe care l-am iubit și respectat din toată inima. Întotdeauna avea un cuvânt cald și o mângâiere pentru fiecare dintre noi, iar prezența lui aducea liniște și bucurie în viața noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” – au fost cuvintele Andrei.

La începutul acestei luni, potrivit cancan.ro, tatăl prezentatorului de la Pro TV a fost internat la Institutul Matei Balș din București, după ce a fost depsitat poziti la COVID-19.

Tatăl lui Cătălin Măruță a fost judecător: „Voiam să fiu și eu ca el!”

Cătălin Măruță are o relație foarte strânsă cu părinții săi și a vorbit adesea în spațiul public despre sacrificiile pe care părinții săi le-au făcut pentru ca el să-și urmeze visul în viață.

„Mama mea este cea mai cea, pentru că este a mea! Pentru că mi-a oferit tot ce a putut de când m-am născut și nu s-a oprit nici acum. Azi este ziua ei și vreau să îi spun că o iubesc. Și să îi urez din tot sufletul să fie zilnic cu zâmbetul pe buze!” – spunea Măruță despre mama sa, Rusalina, acum ceva timp.

Cătălin Măruță a făcut Facultatea de Drept, fiind influențat de familie, dar a ales să profeseze în media și televiziune, deși este și astăzi de părere că i s-ar fi potrivit avocatura. Mama prerzentatorului a lucrat ca statistician, iar tatăl lui a fost judecător.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp.

Am și pledat în instanță. Atunci când am făcut Dreptul și mă pregăteam pentru definitivat, trebuia să fac practică. Să am, ca la echipele de fotbal, câteva meciuri în picioare. Așa că am stat pe lângă un avocat mai în vârstă care mă trimitea în instanță să cer niște amânări. Niște proceduri pe la tribunal și îmi plăcea treaba asta. Sigur, mi s-ar fi potrivit avocatura” – a spus soțul Andrei anul trecut, potrivit ciao.ro.

Foto – Facebook

