Cum a comentat Andreea Marin, apariţia ei şi a fiicei sale, Violeta, în emisiunea lui Cătălin Măruţă: „Refuzaţi politicos invitaţia”

La scurt timp, după ce Andreea Marin şi fiica ei, Violeta Bănică, au fost invitate în cadrul emisiunii „La Măruţă”, celebra prezentatoarea TV a comentat cum a fost, de fapt, întâlnirea cu Cătălin Măruţă şi atmosfera din platou.

Andreea Marin şi fiica ei, Violeta, au fost invitate la Măruţa în emisiune

Andreea Marin a avut parte de o apariție emoționantă și plină de umor în cadrul emisiunii „La Măruță”, difuzată pe 23 ianuarie. Împreună cu fiica sa, Violeta Bănică, celebra prezentatoare a povestit despre realizările recente ale ambelor și a împărtășit momente amuzante din culisele emisiunii.

Andreea Marin a glumit despre bunătățile tradiționale moldovenești pe care le-a gustat în platoul „La Măruță”. Vedeta a povestit cu umor cum s-a răsfățat cu aceste preparate și le-a oferit un sfat celor care sunt la dietă.

„Ieri, la PRO TV, împreună cu Violeta și gazda Măruță. Am povestit, am râs cu poftă și, în culise, am mâncat bunătăți «di la Moldova», dacă tot se aflau la fața locului. Avertisment: când ții dietă, să nu mergi la PRO TV, nu mai e cazul meu, dar dacă sunteți în această situație, încurcați borcanele, se duce tot efortul pe apa Sâmbetei! Deci refuzați politicos invitația, dacă țineți la siluetă, asta e sfatul meu”, a glumit Andreea Marin.

Violeta Bănică, acceptată la o universitate prestigioasă din SUA

Un alt moment emoționant al emisiunii a fost legat de fiica Andreei Marin, Violeta Bănică, care a devenit subiectul unei mândrii evidente din partea mamei sale. Prezentatoarea TV a povestit cu emoție că fiica sa a fost acceptată la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, unde va urma studiile universitare în domeniul dreptului.

Violeta va pleca în Statele Unite ale Americii în luna august, iar acest moment reprezintă o realizare majoră în viața tinerei. Violeta și-a descoperit pasiunea pentru drept încă de la vârsta de 12 ani, atunci când a urmărit un serial cu avocați care a marcat-o profund.

„Mi-ar plăcea să fiu un avocat de succes în America. Aveam 12 ani, mă uitam obsesiv la serial (n.r. un serial cu avocați) și am zis să îl dau și eu (n.r. examenul pentru admiterea la facultate). M-am dus pe un site, am dat examenul, nu am învățat pentru el, pentru că am vrut să văd cât aș lua din 180. Am luat 138 și aceasta este media pe care o iau adulții”, a povestit Violeta la PRO TV, potrivit libertatea.ro.

Andreea a fost vizibil emoționată și mândră de realizările fiicei sale, spunând că aceasta îi aduce o mare bucurie.

„Ea îmi oferă bucuria de a fi un părinte care, o zi din viață, nu a trebuit să stea și să facă lecții cu acest copil. E atât de pasionată”, a mărturisit Andreea Marin.

Apariția Andreei Marin și a fiicei sale în emisiunea „La Măruță” a fost un moment plin de emoție și umor. Cele două au vorbit despre realizările lor recente și despre legătura strânsă pe care o au, dar și despre provocările la care au făcut față în viața personală și profesională.

