Culiță Sterp și Daniela Iliescu au ales un nume inedit pentru fiica lor: „L-am ales încă de la începutul sarcinii cu Milan”

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit părinți pentru a doua oară pe data de 3 martie, când în viețile lor a intrat o fetiță perfect sănătoasă. Acum, cei doi au decis să facă public și numele pe care l-au ales pentru fiica lor, dezvăluind și care este semnificația acestuia.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au dezvăluit numele fiicei lor

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit părinții unei fetițe în urmă cu trei săptămâni, însă au decis, la fel ca multe alte vedete, să nu îi arate chipul micuței în mediul online.

Acum, Daniela Iliescu a publicat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii cu cei doi copii ai ei și ai lui Culiță Sterp, Milan și nou-născuta. Odată cu această postare, femeia a dezvăluit și ce nume inedit a ales pentru fiica ei: Miray.

Soția lui Culiță Sterp a precizat că a ales acest nume încă de la începutul sarcinii cu Milan, când au crezut că vor avea o fetiță și nu un băiețel.

„Milan și Miray. Minunile din viața noastră, care ne-au făcut să înțelegem ce sunt cu adevărat fericirea și iubirea necondiționată. Numele Miray l-am ales încă de când eram la începutul sarcinii cu Milan și prima dată ni s-a spus că vom avea o fetiță. Ne-a plăcut atât de mult încât, și după ce am aflat că va fi băiat, ne-am dorit ca atunci când Dumnezeu ne va binecuvânta și cu o fată, să poarte acest nume. Și de mai bine de 4 ani o așteptăm și pe ea. Am pomenit-o de multe ori în acești ani, sperând că vom avea și o surioară pentru Milan. Ne-am dorit ca ambii copii să poarte nume care să înceapă cu aceeași inițială și uite că nimic nu e întâmplător. După ce am aflat că avem băiat am visat numele Milan. Acum familia e completă și nouă, tot ce ne rămâne de făcut, e să vă fim alături, să vă creștem cum știm noi mai frumos și să fin întotdeauna prezenți atunci când aveți nevoie de noi”, a scris Daniela Iliescu în mediul online.

Ce semnificație au numele alese de Culiță și Daniela pentru copiii lor

Daniela Iliescu a ținut să menționeze și ce semnificații au numele pe care le poartă copiii lor. Așa cum soția lui Culiță Sterp a precizat, a ales pentru ambii copii nume care să înceapă cu litera „M”. Ea a precizat că Milan duce cu gândul la milostenie, în timp ce Miray simbolizează speranța li frumusețea.

„Milan – drag, iubitor și milostiv, mai înseamnă și cel bun la suflet”, a explicat Daniela Iliescu.

„Miray – strălucirea lunii, simbolizează frumusețea, claritatea și speranța”, a precizat ea.

La rândul lui, Culiță Sterp a transmis un mesaj emoționant în comentariile postării soției sale.

„Prințul și prințesa noastră, Milan și Miray! Vă iubește tati și mami, infinit”, a scris artistul, care a ales să reposteze una dintre fotografiile cu cei doi copii ai săi.

