Cum a reacționat mama Geta când a văzut-o pe fetița lui Culiță Sterp: „N-am văzut atâta frumusețe!”

Pe 3 martie 2025, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au devenit părinți pentru a doua oară, iar venirea pe lume a fetiței lor a adus multă bucurie în familia lor. La o zi după ce micuța a venit pe lume, mama Geta a mers la spital să-și vadă nepoțica și a avut o reacție neașteptată în momentul în care a pășit în salonul unde se afla nora ei.

Cum a reacționat mama Geta când a văzut-o pe fetița lui Culiță Sterp

În data de 3 martie 2025, Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit părinți pentru a doua oară, după ce soția artistului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Mama Geta, mama lui Culiță, a fost nerăbdătoare să își vadă nepoțica și a mers imediat la spital, iar când a ajuns acolo și a văzut-o, nu și-a putut ascunde uimirea și fericirea: „Vai, frumoasă e! N-am văzut în viața mea! N-am văzut atâta frumusețe! Îi și faceți codițe și îi puneți. Vai frumoasă poate fi! Și ce roz e la față! Urechiuțele pe lângă căpuț!”, s-a mirat mama Geta.

Mama artistului nu a fost singură, ci însoțită de cele două surori ale acestuia, Ileana și Geta, care și-au luat și copiii cu ele. Întâlnirea emoționantă a fost filmată și ulterior postată de Culiță Sterp pe rețelele sociale, care a transmis și un mesaj.

„Abia acum pot să spun că sunt cu adevărat bogat! 🤍 Cea mai mare împlinire pentru mine sunt copiii și familia si pot spune că n-am cunoscut fericire mai mare, orice am avut și am făcut până acum! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările!”, a transmis el.

Citește și: Ce părere are Mama Geta despre prospăta soție a lui Iancu Sterp, Denisa. A spus adevărul despre nora sa imediat după nuntă

Citește și: Culiță Sterp și Daniela Iliescu, părinți pentru a doua oară! Soția artistului a născut o fetiță: „E o frumusețe rară!”. Primele imagini cu bebelușul

Citește și: Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au mutat la Sebeș. Imagini noi din penthouse-ul cuplului: „Am făcut două dressinguri, să nu ne încurcăm hainele”

Citește și: Culiță Sterp a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua, în timpul mariajului. Artista i-a fost infidelă și ea: „Înşelat nu înseamnă dacă te pupi cu cineva”

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au devenit părinți pentru a doua oară

După ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, Daniela Iliescu le-a povestit urmăritorilor din mediul online că a avut parte de o sarcină extrem de ușoară, iar nașterea a fost la fel.

„Doamne, îți mulțumesc pentru ca m-ai ajutat să am o sarcină aşa de uşoară şi pentru ca am adus pe lume încă o minune sănătoasă La fel de repede şi uşor ca pe fratele ei. Şi îți mai mulțumesc pentru ca am cel mai bun tată pentru copii”, a spus Daniela pe rețelele sociale.

Foto – Instagram/Captură video

Urmărește-ne pe Google News