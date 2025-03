Dani Oțil, deranjat de gluma lui Mihai Bobonete despre prețurile din restaurantul său: „A uitat că a mâncat de câteva ori gratis la mine”

Dani Oțil (44 ani) s-a arătat deranjat de gluma pe care Mihai Bobonete (44 ani) a făcut-o, în urmă cu ceva timp, cu privire la prețurile produselor pe care le comercializează din restaurantul său. Prezentatorul TV a precizat că aceste glume pot influența negativ afacerea, cu toate că discuția comediantului cu invitatul său, Răzvan Simion, a fost una amuzantă.

Dani Oțil, deranjat de gluma lui Mihai Bobonete privind prețurile din restaurantul lui

În urmă cu ceva timp, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcastul său pe Răzvan Simion, colegul lui Dani Oțil de la „Neatza”. Atunci, comediantul a făcut o glumă cu privire la prețurile practicate în restaurantul lui Dani Oțil din București, făcând aluzie la faptul că acestea sunt foarte mari.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus atunci Mihai Bobonete, spre amuzamentul tuturor.

Acum, invitat în podcastul „Gustul succesului”, Dani Oțil a mărturisit că acea glumă i-a afectat afacerea.

„Cât te-a afectat discuția aia, care a fost așa prietenească, la podcast la Bobonete?”, a întrebat Radu Darie.

„Enorm! Mă costă bani și acum, pentru că veștile de genul acesta se propagă altfel decât veștile pozitive. (…) Podcastul a fost funny, într-adevăr. Bobonete a uitat că a mâncat de câteva ori gratis la mine, Răzvan, de asemenea. Și… mă rog. E ușor să faci glume pe tema asta. Ce nu m-a afectat e că oamenii care sunt chiar clienții mei…”, a răspuns Dani Oțil.

Cât costă preparatele din restaurantul prezentatorului tv

Nu doar Bobonete s-a plâns de prețurile din restaurantul lui Dani Oțil. De-a lungul timpului, clienții care au trecut pragul locației din zona de nord a Capitalei au comentat prețurile preparatelor.

Spre exemplu, o porție de cartofi prăjiți costă 22 lei, pizza pornește de la 49 de lei și ajunge până la 69 de lei, supa de cocoș de curte cu găluște e 35 de lei, o pulpă de rață confiată e 76 de lei, ciolanul de purceluș e 92 de lei, iar saramura de caracatiță e 110 lei.

În ceea ce privește deserturile, prețurile pornesc de la 20 de lei pentru ciocolata de casă cu fistic și ajung la 42 de lei pentru un tort cu biscuiți.

Dani Oțil a explicat că prețurile se justifică, ținând cont de calitatea preparatelor, dar și de locația restaurantului.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

