Defectul lui Smiley care o scoate din sărite pe Gina Pistol: „Nu am cu cine”

Gina Pistol (44 ani) și Smiley (41 ani), pe numele lui adevărat Andrei Maria, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 2023 și sunt fericiții părinți ai unei fetițe, Josephine Ana, în vârstă de aproape 4 ani. Deși au o căsnicie fericită, prezentatoarea de televiziune recunoaște că există momente când artistul o scoate din sărite.

Gina Pistol, despre defectul lui Smiley care o scoate din sărite

Gina Pistol și Smiley nu se feresc să împărtășească cu fanii lor momente din viața lor privată, distribuind în mediul online și filmulețe realizate în vacanțele lor. Acum, simpatica prezentatoare de la PRO TV a dezvăluit, în emisiunea lui Cătălin Măruță, că Smiley este atât de calm și de calculat încât nu are cu cine să se certe, lucru care o scoate și mai rău din sărite.

Glumind, Gina a menționat că are momente când simte nevoia să se certe cu cineva, dar Smiley nu îi oferă motive.

„Defecte? Este foarte calm…pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa…nu știu ce, nu prea mai are. Nu…mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea… Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert”, a spus Gina Pistol în emisiunea „La Măruță”.

De asemenea, prezentatoarea a explicat că soțul ei nu știe să deseneze.

„Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a spus Gina Pistol.

Prezentatoarea tv, dezvăluiri despre cea mai nouă piesă a lui Smiley

Deși a glumit cu privire la motivele lor de ceartă, Gina Pistol recunoaște că Smiley este un soț minunat. Cei doi se potrivesc de minune, având chiar și aceleași gusturi muzicale. Vedeta a dezvăluit că artistul a compus acum o nouă piesă emoționantă, care i-a făcut pe amândoi să plângă. Piesa a fost compusă de Smiley pentru fiica lui, Josephine.

„Măi, a făcut o piesă Andrei ieri, nu o să vorbesc despre asta. Doamne! A plâns el, am plâns și eu, dar plâns din ăla ca în desene. Și fiica se uita la noi. ‘Mami, ce? Ești emoționată?’. Plângeam amândoi cu muci, eram… Este o piesă foarte frumoasă, este pentru copil, este pentru Josephine! E de la părinte pentru copil”, a dezvăluit Gina Pistol.

După ce a încercat ani la rând să rămână însărcinată, iar medicii i-au spus că nu poate avea copii, Gina Pistol a rămas surprinsă să afle că va avea un copil cu Smiley. Întrucât cea mai mare dorință a ei a fost împlinită, prezentatoarea spune că nu îndrăznește să mai viseze la un al doilea copil.

„Doar dacă vrea bunul Dumnezeu. Nici nu îndrăznesc să-i cer. Dacă e să se întâmple, se întâmplă și atunci îmbrățișez cu drag, dar așa nu pot să-mi fac astfel de planuri”, a spus Gina Pistol pentru ciao.ro.

Sursă foto: Instagram

