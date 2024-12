Ce fel de mamă este Gina Pistol. „Cu mine are anumite reacții pe care nu le are cu…” Dezvăluiri emoționante despre Josephine

Gina Pistol (44 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu recent despre felul în care ea și Smiley (41 de ani) își cresc fetița. Prezentatoarea de televiziune și cântărețul sunt părinți moderni și încearcă să aibă o relație cât mai frumoasă cu Josephine, în vârstă de 3 ani.

Ce fel de mamă este Gina Pistol

Gina Pistol a mărturisit că venirea pe lume a micuței Josephine a schimbat-o enorm. Soția lui Smiley spune că a învățat ce înseamnă dragostea adevărată de când a devenit mamă și își înțelege mult mai bine stările și emoțiile prin care trece.

„Avem un copil minunat. E un copil atât de bun, blând, empatic și funny, dar sunt momente când îmi și scoate, așa, parcă… nu știu cum să explic ca să nu fiu înțeleagă greșit. Mi se pare că relațiile dintre mamă și fiică sunt ca un carusel.

Trigger-uiește la mamă niște chestii, la fel cum sunt relațiile dintre tată și fiu. Întotdeauna, cumva, se bat cap în cap, pentru că fiica mea doar cu mine face anumite chestii, nu le face cu tatăl ei, nu le face cu bunicii, doar cu mine. Parcă special să mă provoace. De multe ori, sunt atentă de ce am emoțiile pe care le am atunci când ea apasă niște butoane” – a declarat Gina Pistol pentru viva.ro.

Cât s-a schimbat Gina Pistol de când a devenit mamă

Întrebată dacă micuța se răsfață mai mult în prezența ei, Gina Pistol a spus că are un copil cuminte și ea este o mamă destul de restrictivă când vine vorba de educația fetei.

„Nu se răsfață mai mult cu mine. Nu, mă ajută să învăț lucruri despre mine pe care nu le știam și să văd cât de răbdătoare pot să fiu. Atenție, eu am un copil foarte cuminte, dar cu mine are anumite reacții pe care nu le are cu… Ne și iubim foarte mult. De când am devenit mamă, înțeleg ce e dragostea cu adevărat. Când devii părinte, atunci înțelegi care e esența iubirii” – a mai spus prezentatoarea de televiziune.

Soția lui Smiley este mândră că are o fată foarte matură pentru vârsta ei și că seamănă la perfecție cu ei doi.

„Nu, cred că suntem echilibrați. Nu suntem nici să lăsăm copilul să facă ce vrea, dar nici foarte autoritari cu ea. Cu fii-mea am vorbit ca și cu un om normal de când era mică, i-am explicat ce se poate întâmpla dacă alege să facă anumite lucruri. Copilul a înțeles, mi se pare că e foarte matură pentru vârsta ei. Nici nu știu cum e să ai alți copii, să fac o diferență, dar mi se pare că avem un copil foarte echilibrat” – a mai spus Gina, pentru aceeași sursă.

Tot despre felul în care ăși cresc fata, Gina mărturisea, cu o altă ocazie, există câteva reguli simple, dar foarte importante pe care i le-a impus micuței.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte” -a spus ea acum câteva luni, potrivit cancan.ro.

