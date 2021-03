Gina Pistol a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă. Primele declarații ale lui Smiley

Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit părinți pentru prima dată. Vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o fetiță sănătoasă.

Smiley este cel care a făcut marele anunț pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant:

„Dacă ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: “Am devenit părinti!”. Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetița nostră este sanatosa, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune că este perfectă. Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă 🙂 Găsiți mai jos imagini cu noi și emoțiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt așa cum le-am trăit și cum au năvălit peste noi. Vi le arătăm ca unor prieteni buni. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați fost alaturi în toată perioada asta! Să fie soare!”

Smiley spunea în urmă cu câteva săptămâni că au decis care va fi numele fetiței, dar nu l-au divulgat până acum.

„Abia aștept să o țin în brațe. Sunt puțin, așa, emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez. (…) Ne-am decis asupra numelui, dar nu îl divulgăm decât după ce se întâmplă”, mărturisea proaspătul tătic, la începutul lunii februarie.

Gina și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, dar și-au confirmat relația abia la finalul anului 2019: „Este o relație normală. O relație între doi oameni maturi care, în primul rând, se cunosc pe ei. (…) Suntem doi oameni care sunt ei. Sunt sinceri. Și care se iubesc”, mărturisea Gina atunci.

În toamna anului 2020, Gina și Smiley au anunțat public că așteaptă un copil. „Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, scria Gina Pistol la momentul respectiv, într-o postare, pe contul personal de Instagram.

