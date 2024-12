Cine este Narcisa Badea, finalistă Vocea României 2024. Concurenta Irinei Rimes cântă într-o trupă din adolescență

Narcisa Badea se numără printre finaliștii sezonului 12 „Vocea României”. În vârstă de 25 de ani, concurenta din echipa Irinei Rimes se luptă pentru marele premiu cu Aura Șova, Raluca Moldoveanu și Robert Lukian.

Cine este Narcisa Badea, finalistă Vocea României 2024

Narcisa Badea s-a născut în Salonta, județul Bihor, dar în prezent locuiește în Oradea. În adolescență a participat la un concurs de talente în orașul natal și a fost remarcată de o profesoară de canto care i-a propus să se înscrie la Școala de Arte. Tânăra cântă de la o vârstă fragedă, a făcut parte dintr-o trupă din Oradea, iar de opt ani face parte dintr-o altă trupă.

Narcisa Badea are un frate mai mare ca ea cu cinci ani, iar el el este susținătorul ei principal și ajutor de nădejde ori de câte ori are nevoie. Finalista de la Vocea României nu a fost mult timp într-o relație foarte apropiată cu tatăl ei, dar de câțiva ani cei doi au reușit să se apropie și a descoperit că de la el moștenește talentul artistic, tatăl ei cântând la chitară, dar și cu vocea în trecut.

Narcisa Badea i-a impresionat pe jurați cu talentul său

Narcisa Badea este de părere că show-ul de talente „Vocea României” reprezintă o rampă importantă de lansare, ce ar putea să o ajute enorm în carieră. În primul Live al sezonului 12, Narcisa a impresionat prin interpretarea într-o manieră aparte a piesei lui Tudor Gheorghe, „Au înnebunit salcâmii”.

„Îmi pare rău că nu ai ales să vii la mine în echipă. Îmi place foarte mult interpretarea ta din seara asta” -a spus Smiley, după momentul muzical al Narcisei.

„Îmi doresc mult totul pentru tine, chiar finala. Faci loc atunci când cânți. Ai avut un super moment de început de seară” -a reacționat Tudor Chirilă.



„Îmi dai senzația de încredere. Ai o bucurie scenică autentică” – a declarat Theo Rose.

Iar antrenoarea ei, Irina Rimes, a avut și ea numai cuvinte de laudă pentru Narcisa: „Tu meriți lucruri, meriți să ți se dea lucruri din oficiu, pentru că ai o vocea minunată!”

Narcisa Badea a primit susținerea publicului pe tot parcursul ei în Vocea României, iar acest lucru a ajustat-o nespus. Ea le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de ea, regretând că nu a avut timp să răspundă tuturor mesajelor frumoase primite din partea celor care au urmărit-o.

„Îmi pare rău că nu am apucat să le răspund tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Am încercat să o fac, dar am fost ocupată cu pregătirea finalei. Le mulțumesc tuturor” – a declarat tânăra.

