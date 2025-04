Theo Rose, val de critici după lansarea piesei „Dragoste nouă”. Cătălina Toma: „Aud niște influențe de la mine”

Theo Rose (27 ani) a lansat zilele trecute piesa „Dragoste nouă”, care pe YouTube are deja peste 1.5 milioane vizualizări și numeroase aprecieri. Însă, există și guri rele care spun că artista o imită pe Nico și a stilului adoptat de aceasta în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, Cătălina Toma, regina muzicii R&B a anilor 1990, spune că aude „niște influențe de la mine” în tonalitatea soției lui Anghel Damian.

Theo Rose, val de critici după lansarea piesei „Dragoste nouă”

Theo Rose a lansat „Dragoste nouă”, cea mai nouă piesă a sa care, în doar șase zile, a fost vizionată de peste 1.5 milioane ori pe Youtube. Fanii artistei au apreciat videoclipul și stilul adoptat de câmntăreață, în timp ce alții au comparat-o cu Nico și Cătălina Toma, susținând că încearcă să le imite pe acestea.

Soția lui Anghel Damian a fost implicată direct în creația piesei, ea fiind cea care a compus muzica și textul, cu spijinul lui Adi Istrate și al lui Alexandru Turcu.

La scurt timp după încărcarea ei pe YouTube, mai multe persoane au început să asocieze stilul și „vibe-ul” cu cel abordat de Nico în melodia „Cine e cu noi”, în colabotrare cu BUG Mafia.

Alți internauți susțin că interpreta s-a inspirat și din videoclipul lui Nico, „Ești liber”, ambele apărând cu pălărie și codițe împletite.

Pe de altă parte, Misha, fosta soție a lui Connect-R a vorbit în mediul online despre noua piesă a lui Theo Rose și își întreabă fanii despre timbrul vocal al artistei, care l-ar imita pe al Cătălinei Toma, „Regina” muzicii anilor ’90.

„Piesa asta a lui Theo mă duce cu gândul la cineva și sunt curioasă dacă vă dați seama din interpretarea mea. Vă duce și pe voi gândul tot la ea, voi ăștia din anii ’90, cam așa? Vă dați seama pe cine imit? Imit e prea mult spus, dar timbrul ăla specific al ei, puțin nazal. Era bombă pe R&B. Bine, cred că încă mai este, dar nu a mai auzit nimeni de ea”, a afirmat Misha.

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian au topit inimile internauților. Cum s-au filmat înainte ca artista să urce pe scenă: „Așa arată dragostea!” / Video

Citește și: Theo Rose, postare înduioșătoare despre tatăl ei: „Îmi bubuie inima”. Motivul pentru care Ioan Diaconu merge foarte rar la concertele ei

Reacția Cătălinei Toma, după lansarea piesei „Dragoste nouă”

Cătălina Toma a ascultat și ea piesa și spune că a auzit „influențe de la mine” în vocea lui Theo Rose.

„Aud niște influențe de la mine în vocea lui Theo Rose. E frumoasă piesa. Am citit comentariile de pe YouTube și mulți o compară cu Nico. Însă, oamenii nu știu că Nico și-a luat startul comercial de la mine, atunci când am recomandat-o celor de la Bug Mafia pentru o colaborare. Eu refuzând colaborare din cauza animozității. Am considerat că ar fi bine să colaboreze ea și iată, ca așa s-a deschis o ușă și pentru ea. Learn to pay it forward artists (n.r. Învață să plătești artiștilor)!”, a declarat Cătălina Toma pentru Fanatik.

Citește și: Ce conţin mesajele pe care Anamaria Prodan încă i le trimite lui Laurenţiu Reghecampf: „Când văd că e dat afară de peste tot, îi scriu pe mail”. Cum i-a răspuns fostul soţ / EXCLUSIV

Citește și: Cătălin Scărlătescu, cum nu a mai fost văzut până acum. Juratul „MasterChef” s-a despărțit de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu pentru un nou proiect

„Artiștii de conștiință își dau seama că au posibilitatea de a deschide uși și pentru alții, chiar și artiști noi, sau cei cu experiență. Eu cred în competiția creativă, nu în cea plină de invidie și punând obstacole altora”, a subliniat artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Theo Rose

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News