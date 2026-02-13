Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Publicul alege ultima piesă ce va intra în marea finală

Alegeri emoționante și decizii importante în lumea Eurovision România 2026! Zece artiști au fost deja selectați pentru Marea Finală a Selecției Naționale, iar fanii au ocazia să completeze lista cu un al unsprezecelea finalist.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Seara de 12 februarie a adus mari emoții pentru concurenții Eurovision România 2026. În direct, la TVR 1, TVR INFO și online pe tvrplus.ro, au fost dezvăluite numele celor zece artiști care vor urca pe scena finală din 4 martie. Iată lista completă a finaliștilor desemnați de juriu:

Alejandro Zandes & Emil Rengle cu piesa „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Yguana – „Happy Birthday”

Fanii aleg ultima piesă care intră în finală

Într-un gest fără precedent, organizatorii Eurovision România 2026 au decis să acorde publicului șansa de a alege a 11-a piesă care va intra în finala națională. Cinci melodii sunt în cursa pentru Wild Card și, până pe 15 februarie, ora 19.00, fanii pot vota favoriții pe canalul oficial de YouTube al TVR (youtube.com/@TVRcanaluloficial). Piesa cu cele mai multe vizualizări va completa lineup-ul final.

Melodii eligibile pentru Wild Card:

Alexa & Aria Moon – „iELE”

Antonio Pican – „Humans”

Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

Impact – „Bengalo”

Wrs – „All The Way”

Rezultatul final va fi anunțat duminică, 15 februarie, la ora 20.00. După acest moment, TVR va publica un nou playlist oficial cu toate cele 11 piese calificate, playlist ce va rămâne disponibil până pe 4 martie 2026, ora 12.00.

După finala națională, câștigătorul Eurovision România 2026 își va reprezenta țara la semifinala de pe 14 mai, în cadrul concursului internațional Eurovision care va avea loc la Viena. Sub sloganul „United by Music”, ediția din acest an promite să fie un eveniment spectaculos, cu participarea a 35 de țări, printre care Franța, Italia, Suedia și Marea Britanie.

Cine sunt jurații Eurovision România 2026

Anul acesta, juriul reunește personalități din industria muzicală și media:

Andreea Bălan

Andrei Tudor (compozitor)

Marius Dia (compozitor, producător, A&R)

Cristian Tarcea (Monoir, producător și compozitor)

Elena Popa (jurnalist Ringier și solistă Yolo Band)

Doru Ionescu (jurnalist TVR, cu peste 35 de ani experiență în muzică)

Cristian Marica Rădoi (music play manager Radio România Cultural)

