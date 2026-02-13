  MENIU  
Home > Vedete > Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Publicul alege ultima piesă ce va intra în marea finală

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Publicul alege ultima piesă ce va intra în marea finală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 13.02.2026, 10:41

Alegeri emoționante și decizii importante în lumea Eurovision România 2026! Zece artiști au fost deja selectați pentru Marea Finală a Selecției Naționale, iar fanii au ocazia să completeze lista cu un al unsprezecelea finalist.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Seara de 12 februarie a adus mari emoții pentru concurenții Eurovision România 2026. În direct, la TVR 1, TVR INFO și online pe tvrplus.ro, au fost dezvăluite numele celor zece artiști care vor urca pe scena finală din 4 martie. Iată lista completă a finaliștilor desemnați de juriu:

  • Alejandro Zandes & Emil Rengle cu piesa „Bailando Solo”
  • Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
  • Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”
  • Emy Alupei – „Tili Bom”
  • HVNDS – „HVNDS – DOR”
  • Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”
  • Olivia Addams – „Croco”
  • Robert Lukian – „Fire to the lies”
  • Vanu – „Therapy Enemy”
  • Yguana – „Happy Birthday”

Citește și: Mihai Trăistariu s-a răzgândit și îi cere scuze Andreei Bălan, după scandalul Eurovision: „Îți doresc tot binele din lume! Iartă-mă!”

E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
Recomandarea zilei

Citește și: Iuliana Marciuc, reacție fermă după criticile lui Mihai Trăistariu legate de Eurovision. „A fost prea dur!” Ce spune despre prezența Andreei Bălan în juriu

Fanii aleg ultima piesă care intră în finală

Într-un gest fără precedent, organizatorii Eurovision România 2026 au decis să acorde publicului șansa de a alege a 11-a piesă care va intra în finala națională. Cinci melodii sunt în cursa pentru Wild Card și, până pe 15 februarie, ora 19.00, fanii pot vota favoriții pe canalul oficial de YouTube al TVR (youtube.com/@TVRcanaluloficial). Piesa cu cele mai multe vizualizări va completa lineup-ul final.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

Melodii eligibile pentru Wild Card:

  • Alexa & Aria Moon – „iELE”
  • Antonio Pican – „Humans”
  • Bogdan Medvedi – „Broken Heart”
  • Impact – „Bengalo”
  • Wrs – „All The Way”

Citește și: Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”

Citește și: David Pușcaș, noi acuzații la adresa Luminiței Anghel. Războiul escaladează: „Mi-a pregătit dosarul mama! Se răzbună pe mine!”

Rezultatul final va fi anunțat duminică, 15 februarie, la ora 20.00. După acest moment, TVR va publica un nou playlist oficial cu toate cele 11 piese calificate, playlist ce va rămâne disponibil până pe 4 martie 2026, ora 12.00.

După finala națională, câștigătorul Eurovision România 2026 își va reprezenta țara la semifinala de pe 14 mai, în cadrul concursului internațional Eurovision care va avea loc la Viena. Sub sloganul „United by Music”, ediția din acest an promite să fie un eveniment spectaculos, cu participarea a 35 de țări, printre care Franța, Italia, Suedia și Marea Britanie.

Cine sunt jurații Eurovision România 2026

Anul acesta, juriul reunește personalități din industria muzicală și media:

  • Andreea Bălan
  • Andrei Tudor (compozitor)
  • Marius Dia (compozitor, producător, A&R)
  • Cristian Tarcea (Monoir, producător și compozitor)
  • Elena Popa (jurnalist Ringier și solistă Yolo Band)
  • Doru Ionescu (jurnalist TVR, cu peste 35 de ani experiență în muzică)
  • Cristian Marica Rădoi (music play manager Radio România Cultural)

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Fanatik
Liga Națiunilor 2026/2027. S-a stabilit programul naționalei României. ”Tricolorii” joacă în deplasare primul și ultimul meci
Liga Națiunilor 2026/2027. S-a stabilit programul naționalei României. ”Tricolorii” joacă în deplasare primul și ultimul meci
GSP.ro
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Mihai Stoica l-a distrus în direct pe arbitrul Horațiu Feșnic, după U Craiova – FCSB 2-2: „E henț cât soarele din Andaluzia. Trebuie să ai o problemă cu Gigi să nu vezi”
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Putin, înfricoșat și paranoic. Își reorganizează securitatea de frica unei lovituri de stat
Bella Santiago îl vrea pe Nicu Grigore acasă de la Survivor ca să-i fie alături la Eurovision 2026: „Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui”
Mihai Trăistariu s-a răzgândit și îi cere scuze Andreei Bălan, după scandalul Eurovision: „Îți doresc tot binele din lume! Iartă-mă!”
A început „Atelierul deschis Eurovision 2026”. Semifinala Selecției Naționale e transmisă live timp de trei zile
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru "Mache" Vizitiu joacă handbal de la 12 ani
Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru "Mache" Vizitiu joacă handbal de la 12 ani
Iasmina, primele declarații despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am ales să ies public pentru a lămuri lucrurile”
Iasmina, primele declarații despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am ales să ies public pentru a lămuri lucrurile”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Elle
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani: „Sunt foarte încântată”. Ce domeniu a ales actrița
Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani: „Sunt foarte încântată”. Ce domeniu a ales actrița
Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”
Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”
Observator News
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Libertatea pentru Femei
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
S-a dat lege! Ce se schimbă pentru pacienții care merg la medicul de familie în 2026!
S-a dat lege! Ce se schimbă pentru pacienții care merg la medicul de familie în 2026!
Lovitură pentru beneficiarii certificatelor de handicap! Cine rămâne fără facilități?
Lovitură pentru beneficiarii certificatelor de handicap! Cine rămâne fără facilități?
Este dovedit: această vitamină acționează asupra creierului ca un scut împotriva pierderii memoriei
Este dovedit: această vitamină acționează asupra creierului ca un scut împotriva pierderii memoriei
Moșii de Iarnă: Ce NU ai voie să dai de pomană! Tradiția spune că aduce ghinion
Moșii de Iarnă: Ce NU ai voie să dai de pomană! Tradiția spune că aduce ghinion
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton