A început „Atelierul deschis Eurovision 2026". Semifinala Selecției Naționale e transmisă live timp de trei zile

A început „Atelierul deschis Eurovision 2026”. Semifinala Selecției Naționale e transmisă live timp de trei zile

Actualizat 10.02.2026, 20:11

România a dat startul semifinalei Eurovision 2026! Audițiile live, ce pot fi urmărite pe tvrplus.ro, aduc în prim-plan 67 de concurenți. Finaliștii care vor merge mai departe spre scena din Viena vor fi anunțați pe 12 februarie.

Emoția și talentul cuceresc scena «Atelierului deschis Eurovision 2026» în România, un eveniment transmis live de TVR și partenerii săi media timp de trei zile. De pe 9 până pe 11 februarie, 67 de artiști talentați își demonstrează abilitățile vocale în fața unui juriu format din experți în domeniul muzical.

Cine jurizează Semifinala Selecției Naționale Eurovision

Cântăreaţa Andreea Bălan, compozitorii Andrei Tudor și Marius Dia, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, fondator al labelului Thrace Music, fac parte din juriul de specialitate al Selecţiei Naţionale la Eurovision 2026. Pe lângă aceștia, jurnalista Elena Popa, reprezentantă Ringier România, şi solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance, și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural, completează lista juraților.

Bella Santiago, singură la semifinala Eurovision România 2026. Soțul ei, care îi este și manager, participă la Survivor România

Deși, de obicei, este însoțită la evenimente de soțul său, Nicu Grigore, care îi este și manager, de această dată Bella Santiago a venit singură la audițiile live. Vizibil emoționată, dar plină de bucurie, artista își dorește să ajungă în finală și, în cele din urmă, să reprezinte România la competiția internațională ce va avea loc la Viena, în Austria.

Chiar dacă îi este dificil să fie fără sprijinul soțului, Bella se declară mândră de participarea acestuia la Survivor România și își dorește ca el să rămână în competiție cât mai mult timp. Totuși, glumește că nu ar vrea să lipsească prea mult, pentru că, în cazul în care se califică după voturile juriului, în luna mai va avea mare nevoie de el alături.

Recomandarea zilei

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea, pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a declarat artista pentru Libertatea.ro.

România intră în concurs pe 14 mai

Sub sloganul United by Music, ediția Eurovision din acest an va avea loc la Viena, în luna mai, iar România va concura în a doua semifinală, pe data de 14 mai.

Recomandarea zilei

Marea finală a competiției internaționale este programată pentru 16 mai, având 35 de țări participante. Reprezentantul României va fi ales în cadrul finalei naționale din 4 martie, la TVR. Până atunci, semifinala Selecției Naționale, organizată de TVR, atrage atenția publicului printr-un maraton muzical.

Gazdele evenimentului, Laura Fronoiu, Marius Popa, Alexandra Gavrilă, Iulian Selea și Răzvan Petre, aduc pe micile ecrane emoțiile concurenților chiar din culise. Un moment emoționant l-a reprezentat retragerea artistei Zya, care, din motive personale, a părăsit competiția. Astfel, numărul pieselor rămase a fost redus de la 68 la 67.

De-a lungul celor trei zile de audiții, fiecare participant interpretează piesa live, în încercarea de a impresiona juriul și publicul. Juriul va desemna cei 10 finaliști ai Selecției Naționale. Aceștia vor fi anunțați oficial pe 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la TVR 1.

Ca de fiecare dată, Eurovision este mai mult decât un concurs muzical. Este o celebrare a diversității și a talentului. România se pregătește să strălucească pe scena internațională și să inspire prin muzică milioane de oameni din întreaga lume. Cine va reprezenta țara noastră în Austria? Rămâne de văzut pe 4 martie, când vom avea răspunsul final.

