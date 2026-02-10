Bella Santiago îl vrea pe Nicu Grigore acasă de la Survivor ca să-i fie alături la Eurovision 2026: „Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui”

Bella Santiago își dorește să cucerească scena Eurovision 2026 cu o piesă scrisă chiar de ea, „Romanian Queen”. Emoționată, artista speră să treacă de Selecția Națională și să-l aibă pe soțul ei, Nicu Grigore, fizic alături de ea în finala de la Viena. În prezent, Nicu se află la Survivor România, în Republica Dominicană.

Bella Santiago îl vrea pe Nicu Grigore acasă de la Survivor ca să-i fie alături la Eurovision 2026

Bella Santiago a venit singură la audițiile live pentru Selecția Națională, unde a impresionat juriul cu o piesă scrisă chiar de ea. Soțul ei, Nicu Grigore, se află lă mii de kilometri de România, la filmările reality show-ului Survivor România. „Am vrut să cânt o piesă de-a mea, pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a declarat Bella, pentru Libertatea.ro.

Obișnuită să îl aibă pe soțul ei alături, atât ca partener de viață, cât și ca manager, Bella recunoaște că i-a simțit lipsa. „Până atunci (la finală – n.red.), Doamne-ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui”, a mărturisit. Cu toate acestea, cântăreața speră ca Nicu să își continue traseul în competiția televizată, dar să se poată întoarce alături de ea până în luna mai, când România va fi reprezentată la Viena, dacă Bella va reuși să treacă de etapa națională.

Pentru a ajunge pe scena internațională a Eurovisionului, care anul acesta se desfășoară sub sloganul „United by Music”, Bella trebuie să depășească 66 de concurenți în semifinalele Selecției Naționale și să câștige aprecierea unui juriu experimentat. Acesta îi include pe Andreea Bălan, Andrei Tudor, Marius Dia, Cristian Tarcea (Monoir), Elena Popa, Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi. Finala Selecției Naționale va avea loc pe 4 martie și va fi transmisă pe TVR1.

„Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show”

Pentru show-ul de la Viena, Bella visează la un spectacol grandios, cu dansatori, lumini și o coregrafie impresionantă. „Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show”, a adăugat artista, arătându-și entuziasmul și determinarea de a reprezenta România cu brio în competiția internațională.

România va intra în cea de-a doua semifinală Eurovision pe 14 mai, alături de alte 34 de țări, printre care Suedia, Italia, Israel, Franța și Germania. Finala internațională va avea loc pe 16 mai în capitala Austriei, iar Bella Santiago speră să ducă tricolorul pe una dintre primele poziții, alături de cele mai mari nume din muzica europeană.

Înainte de a ajunge acolo, însă, drumul către succes trece prin Selecția Națională, unde cei zece finaliști vor fi anunțați pe 12 februarie. Concurenții au trecut deja prin audițiile live, iar piesele lor pot fi ascultate și pe canalul oficial de YouTube al TVR. Potrivit Libertatea.ro, câștigătorul finalei naționale va avea șansa să înscrie România pe harta muzicală europeană în 2026 și să spere la un loc de top, alături de performanțele istorice ale lui Luminița Anghel & Sistem sau Paula Seling și Ovi.

Foto: Instagram

