Tudor Chirilă a reușit să comunice cu o concurentă de la Vocea României, doar prin intermediul muzicii. Smiley: „Eu nu înțeleg cum îi explică asta”

Tudor Chirilă și-a impresionat colegii antrenori, în această seară, la Vocea României! Săptămâna aceasta, antrenorii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i convinge pe cei mai talentați concurenți să se alăture echipelor lor. Ana Suruniuc a întors toate scaunele, provocându-i astfel pe antrenori să folosească toate avantajele pe care le au la dispoziție, pentru a o convinge să-i aleagă.

Tudor Chirilă , blocat de Smiley, la Vocea României

Cu o interpretare plină de dinamism și o voce explozivă, Ana Suruniuc, cunoscută și drept Hexxi, a animat scena de la Vocea României. Piesa aleasă de ea a fost You Shook Me All Night Long de la AC/DC.

Ca să fie sigur că va avea spațiul necesar pentru a o convinge pe concurentă să vină în echipa lui, Smiley a ales să-i dea mute lui Tudor Chirilă. Astfel, antrenorul nu a avut voie să vorbească deloc cu concurenta. „De fiecare dată când mă întorc la câte o voce rock, care îmi place foarte mult, de cele mai multe ori se întoarce și Chirilă și mi-o ia. Ințelegi?”, și-a motivat Smiley, decizia.

Hexxi a oferit și ea o explicație pentru motivul pentru care vocile rock aleg echipa lui Tudor. „Probabil el are tehnica asta de manipulare, care-mi este foarte cunoscută”, spune ea. Acest lucru a stârnit o reacție puternică din partea celorlalți antrenori.

„Mie nota aia prima mi s-a părut nepământească. Ceva diferit de tot ce am mai auzit vreodată”, a remarcat Theo Rose. Ea a și rugat-o să o repete.

Smiley: „Eu nu înțeleg cum îi explică asta”

Când a venit rândul pledoariei lui, Tudor Chirilă a început prin a-i ilustra concurentei ideea că inima lui bate pentru ea. El s-a folosit de sunetul tobelor. Apoi, el s-a ajutat de band-ul Vocea României pentru a comunica strict prin muzică cu Hexxi. Împreună cu band-ul, cei doi au creat un moment uimitor, în care muzica a fost singurul limbaj folosit. „Eu nu înțeleg cum îi explică asta”, s-a mirat Smiley de simbioza dintre cei doi.

Tudor Chirilă, antrenor Vocea României: „Strategia a fost să-i arăt un mic eșantion din ce vom face împreună, dacă vom vorbi”

„Strategia a fost să-i arăt un mic eșantion din ce vom face împreună, dacă vom vorbi. Cum puteam să fac asta, decât încercând să-i arăt ce se poate naște dintr-un moment de cântare”, a argumentat ulterior Tudor Chirilă.

În urma acelui moment special, concurenta a ales să meargă în echipa antrenorului care, chiar dacă nu a avut dreptul să vorbească cu ea, a reușit să găsească un limbaj comun prin muzică.

