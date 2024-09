Bogdan Medvedi, revenire incendiară! „Vocea României este fresh start-ul de care am eu nevoie”

Bogdan Medvedi a bifat o revenire spectaculoasă pe scena Vocea României, în ediția din această seară, de la 20:30. Sezonul 12 al emisiunii de la Pro TV aduce în prim-plan sute de voci venite pentru a-i convinge pe antrenori că au potențialul de a obține marele trofeu.

Bogdan Medvedi, pe scena Vocea României

Bogdan Medvedi, fost membru al trupei Maxim, a făcut senzație pe scena Vocea României. Artistul originar din Chișinău, Republica Moldova, a interpretat piesa „Lose Control” a lui Teddy Swims, iar câteva note au fost suficiente pentru a întoarce primele trei scaune dintr-un foc! Tudor Chirilă a așteptat până la finalul momentului pentru a apăsa butonul.

În urmă cu câțiva ani, trupa Maxim domina topurile muzicale. Hit-urile lor, precum „Sărutări criminale” sau „Vreau să te…” au cucerit publicul din România. „Am avut o perioadă foarte lungă, plină de concerte, de evenimente. (…) A fost un vis devenit realitate”, a povestit Bogdan despre avea etapă din viața lui.

„Sunt de-a dreptul uimit de timbrul vocii tale, de pofta cu care cânți.”

La doar 20 de ani, Bogdan se afla pe culmile succesului, împreună cu colegii săi de trupă. „Cea mai mare scenă pe care am cântat a fost stadionul Cluj Arena, împreună cu trupa Maxim. Cred că erau în jur de 80-90 de mii de oameni. (…) A fost cu adevărat visul devenit realitate. Atunci am atins cea mai mare bucurie pe care o poate simți un artist și de atunci am continuat să visez și să sper că voi repeta acea zi ”, a mai povestit concurentul.

În ceea ce privește motivul pentru care a ales să vină la Vocea României, el a afirmat că: „Eu consider că Vocea României este fresh start-ul de care am eu nevoie și cred eu că mă va ajuta să ajung acolo unde îmi doresc”.

Antrenorii l-au recunoscut imediat ce l-au văzut. „Eu mă bucur foarte mult că ai venit aici, la Vocea României, și ai arătat oamenilor că tu poți să cânți așa”, i-a spus Irina Rimes. „Eu te știu Bogdan, dar nu te-am auzit niciodată cântând așa. Sunt de-a dreptul uimit de timbrul vocii tale, de pofta cu care cânți. Fantastic ai fost!”, a exclamat Smiley.

Antrenorii s-au luptat pentru Bogdan Medvedi

Momentul lui incediar a provocat o luptă aprigă între cei cinci antrenori. Folosindu-și toate armele pentru a-l aduce în echipa lui, Smiley a recurs la butonul de super-block. Când Tudor Chirilă îi explica concurentului că are nevoie de un regizor, Smiley i-a întrerupt discursul, apăsând butonul de super-block. „Nu! Are nevoie de un producător”, a contracarat Smiley.

Efortul fostului membru al trupei Simplu s-a dovedit a fi în van, deoarece Bogdan Medvedi a ales să meargă mai departe alături de Horia Brenciu și Theo Rose. „Nu mai folosesc super-block-ul niciodată!”, s-a plâns Smiley, realizând că nu a intuit corect.

Bogdan Medvedi formează de mai mulți ani un cuplu cu actrița Oana Zara, din serialul „Lia, soția soțului meu”, de la Antena 1.

