Imagini nemaivăzute cu Theo Rose în copilărie, în documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp”, realizat de soțul ei, Anghel Damian, și de regizorul Millo Simulov

Theo Rose a lansat documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp”, realizat de soțul ei, Anghel Damian, și de regizorul Millo Simulov, de Ziua Internațională a Femeii. Producția este o incursiune emoționantă în cariera muzicală a antrenoarei de la „Vocea României” și în culisele spectacolului ei live, „Pe vechi”.

Imagini nemaivăzute cu Theo Rose în copilărie, în documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp”

Documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp” este o mini-serie împărțită în trei capitole, care o urmărește pe artistă în timp ce readuce la viață melodiile de altădată. Cu ajutorul imaginilor de arhivă, interviurilor cu specialiști și secvențelor din spatele scenei, documentarul devine mai mult decât o simplă poveste muzicală – este o punte între generații și o celebrare a moștenirii culturale românești.

După lansarea documentarului, Theo Rose (27 de ani) își duce mai departe spectacolul impresionant, aducând farmecul muzicii interbelice în fața publicului din toată țara. Artista va susține două concerte la Sala Palatului, dar și spectacole în Ploiești, Bacău, Cluj-Napoca și Oradea. Cei care vor să trăiască această experiență live, pot achiziționa bilete aici.

„Acest documentar nu este doar despre muzică, ci despre rădăcini, despre copilărie.”

„Pentru mine, acest documentar nu este doar despre muzică, ci despre rădăcini, despre copilărie, despre cum am crescut ascultând aceste melodii. Am inclus imagini din arhiva mea personală, momente care reflectă legătura profundă pe care o am cu muzica veche.

Cel mai emoționant a fost să descopăr poveștile din spatele acestor cântece și ale artiștilor care le-au făcut nemuritoare. Sunt istorii de viață, de iubire, de dor, care oferă fiecărui vers o greutate aparte. Sper ca oamenii să simtă aceeași emoție și să ducă mai departe aceste cântece și povești”, mărturisește Theo Rose.

Documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp” nu este doar o privire în culisele unui concert, ci și o declarație de dragoste pentru muzica autentică și patrimoniul cultural al României. Mini-seria documentară a fost produsă de Anghel Damian și este disponibilă exclusiv pe VOYO din 8 martie.

Theo Rose, 1,63 înălțime, un munte de talent

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și versatile artiste din România, cucerind publicul prin vocea sa puternică, talentul remarcabil și prezența carismatică. Abordează cu măiestrie o varietate de stiluri muzicale, de la muzica lăutărească și sonoritățile balcanice, până la jazz și pop, aducând mereu un plus de originalitate în muzica sa.

Piesele sale recente, precum „Nu mă duc la club”, „Noaptea ne fură iubiri” și „A venit poliția”, s-au bucurat de un succes răsunător, dominând topurile muzicale și strângând milioane de vizualizări. Theo s-a remarcat și prin colaborări de impact, lansând hituri alături de Smiley, Irina Rimes, MIRA și IAN, demonstrând astfel o versatilitate muzicală de excepție.

A cucerit și micile ecrane

Dincolo de muzică, Theo a cucerit și micile ecrane cu succesul în televiziune și actorie. A fost antrenor la Vocea României timp de trei sezoane, un sezon alături de Smiley și două alături de Horia Brenciu, și a jucat în serialul „Clanul”, unde și-a pus în valoare talentul actoricesc.

Sfârșitul anului 2024 a marcat începutul turneului „Pe Vechi”, un proiect special dedicat muzicii interbelice, care a avut un succes impresionant. Datorită cererii mari, turneul continuă și în 2025, cu spectacole programate în mai multe orașe, inclusiv două seri consecutive la Sala Palatului din București.

